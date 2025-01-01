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"مخطط صهيوني أمريكي لاقتحام حدود مصر".. برلماني يحذر من "حشر أبناء غزة"

الأربعاء 28 مايو 2025 04:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
"مخطط صهيوني أمريكي لاقتحام حدود مصر".. برلماني يحذر من "حشر أبناء غزة"



القاهرة/سما/

حذر الإعلامي والبرلماني المصري مصطفى بكري من المخطط الإسرائيلي في غزة الذي يهدف إلى "حشر أبناء القطاع على الحدود المصرية".


جاء ذلك في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية اليوم الأربعاء، أكد فيها أن "مصر لن تكون طرفاً في تصفية القضية الفلسطينية، ولن تسمح بالتهديد لأمنها القومي".

وأشار بكري إلى أن "المنطقة تمر بأخطر مرحلة تاريخية في العصر الحديث"، معتبراً أن الهدف من هذا المخطط هو "إجبار الفلسطينيين على اقتحام الحدود المصرية ووضع مصر في موقف حرج".

في سياق متصل، حذر بكري من أن "المخطط الصهيوني-الأمريكي يمضي نحو إجبار الفلسطينيين على التهجير القسري"، معتبراً أن "حدود مصر خط أحمر" كما أكد الرئيس السيسي مراراً.

ولفت إلى أن "تنفيذ هذا المخطط معناه إعلان الحرب ضد مصر"، مشيراً إلى أن "مصير اتفاقية السلام مع إسرائيل سيكون على المحك" في حال استمرار هذه السياسات.

هذه التصريحات تأتي في سياق الأحداث الدامية التي شهدتها منطقة توزيع المساعدات بجنوب غزة، حيث استشهد 3 مواطنين وأصيب 46 آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي، كما تم اعتقال 15 مواطناً خلال الاشتباكات التي اندلعت عندما اقتحم آلاف الجوعى مركز التوزيع.

من جانبها، وصفت حركة حماس الآلية الإسرائيلية-الأمريكية لتوزيع المساعدات بأنها "مشبوهة"، مؤكدة في بيان لها أنها "تحولت إلى فخ يعرض حياة المدنيين للخطر". وأضافت أن هذه الآلية تهدف إلى "تكريس أهداف الاحتلال السياسية والعسكرية" و"تهميش دور الأمم المتحدة".

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