مؤسسة غزة الإنسانية تعلن وقف توزيع المساعدات..

القدس المحتلة/سما/

أعلنت مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة، أن توزيع المساعدات في قطاع غزة توقف مؤقتا بسبب الفوضى، مضيفة أنها تعمل على حل المشكلات لضمان السلامة.

وذكرت في بيان اليوم الأربعاء "نأسف لإبلاغكم بأنه تم إيقاف توزيع المساعدات مؤقتا بسبب حالات الشغب وعدم الالتزام من بعض الأفراد".

كما أضافت أنها تعمل حاليا على ترتيب الأمور لضمان السلامة والتنظيم، على أن تعلن مواعيد التسليم الجديدة خلال الساعات القادمة.

إصابة 47 شخصاً

وفي وقت سابق، قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم، إن 47 شخصا أصيبوا أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات غذائية أمس في مواقع توزيع في قطاع غزة تديرها مؤسسة غزة الإنسانية. وقال أجيث سونغاي، مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، للصحافيين في جنيف نقلا عن معلومات من شركاء على الأرض "أصيب 47 شخصا جراء إطلاق نار"، مضيفا أن مطلق النار كان الجيش الإسرائيلي.

واندفع آلاف الفلسطينيين، عصر أمس الثلاثاء، باتجاه مركز جديد لتوزيع المساعدات تديره مؤسسة غزة الإنسانية في منطقة غرب رفح في جنوب قطاع غزة، فيما بدأت إسرائيل اعتماد نظام جديد لتوزيع المعونات.