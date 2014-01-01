نتنياهو يعلق على قصف مطار صنعاء: من لا يفهم بالقوة سيفهم بمزيد من القوة

القدس المحتلة/سما/

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أن سلاح الجو نفذ هجوما جديدا على مطار صنعاء الخاضع لسيطرة ما وصفه “نظام الإرهاب الحوثي في اليمن”.

وقال نتنياهو، في تصريحات له، إن “إسرائيل تعمل وفق مبدأ بسيط وهو أن من يعتدي عليها سترد عليه ومن لا يفهم ذلك بالقوة سيفهمه بمزيد من القوة”.

وأضاف أن جماعة “أنصار الله” هي “مجرد وكيل لإيران وتعتبر القوة الرئيسية التي تقف خلفها، وهي المسؤولة عن العدوان الذي ينطلق من اليمن”، حسب قوله.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، تنفيذ هجوم على مطار صنعاء وطائرات تابعة لجماعة “اأنصار الله” في اليمن.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في بيان له، إن “سلاح الجو استهدف مواقع لجماعة الحوثي في مطار صنعاء ودمر آخر طائرة هناك”، متوعدا بتدمير مطار صنعاء كل مرة من جديد.

وأضاف كاتس أن “الغارات على اليمن رسالة واضحة واستمرار لسياستنا بأن من يطلق النار على إسرائيل سيدفع ثمنا كبيرا”، متابعا: “المطارات والموانئ في اليمن ستتعرض لضربات شديدة”.

وأوضح ‏وزير الدفاع الإسرائيلي أن “جماعة الحوثي ستكون تحت الحصار البحري والجوي”، مؤكدا ‌أن بلاده ستواصل إلحاق أضرار بالغة بالموانئ اليمنية ونستهدف المطار والبنية التحتية مرارا.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، اعتراض صاروخ أطلق من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له: “رصد الجيش إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وتعمل منظومات الدفاع الجوي التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي لاعتراض هذا التهديد”.

والأحد الماضي، أعلنت جماعة “أنصار الله” استهداف مطار بن غوريون في تل أبيب وسط إسرائيل، بهجوم صاروخي جديد، ضمن هجمات الجماعة التي تبررها بأنها رد على استئناف الجيش الإسرائيلي عملياته في قطاع غزة الفلسطيني.

وجاء هذا الهجوم، بعد يومين من هجوم مماثل، إذ أعلنت الجماعة، يوم الجمعة الماضي، استهداف مطار بن غوريون ذاته بصاروخ باليستي فرط صوتي، وذلك غداة تبنيها قصفه بصاروخ “ذو الفقار” ومهاجمة هدفين “حيويين” في تل أبيب وحيفا بطائرتين مُسيرتين طراز “يافا”.

ومنذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في قطاع غزة في 18 مارس/ آذار الماضي، كثفت “أنصار الله” في اليمن هجماتها على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، مما دفع القوات الأمريكية إلى تنفيذ مئات الغارات الجوية على مواقع الجماعة في اليمن، قبل أن تتوصل الجماعة وواشنطن إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، لكن “أنصار الله” أكدت أن الاتفاق لا يشمل العمليات ضد إسرائيل.

وتسيطر جماعة “أنصار الله” منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.