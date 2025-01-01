بابا الفاتيكان: صرخات أمهات وآباء غزة تصل إلى السماء و يجب وقف قتل الأطفال في القطاع..

وكالات / سما/

ناشد البابا ليو الرابع عشر، يوم الأربعاء، وقف إطلاق النار في غزة ، ودعا إسرائيل إلى "الاحترام الكامل" للقانون الإنساني الدولي.

وقال البابا خلال مقابلته العامة الأسبوعية في ساحة القديس بطرس: "في قطاع غزة ، تصل الصرخات الشديدة إلى السماء أكثر فأكثر من قبل الأمهات والآباء الذين يتشبثون بشدة بجثث أبنائهم القتلى".

إلى المسؤولين، أجدد ندائي: أوقفوا القتال ، حرروا جميع الرهائن، واحترموا القانون الإنساني احترامًا كاملًا.

ودعا ليو، الذي انتخب في الثامن من مايو ليحل محل البابا الراحل فرانسيس، إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا.