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بابا الفاتيكان: صرخات أمهات وآباء غزة تصل إلى السماء و يجب وقف قتل الأطفال في القطاع..

الأربعاء 28 مايو 2025 02:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
بابا الفاتيكان: صرخات أمهات وآباء غزة تصل إلى السماء و يجب وقف قتل الأطفال في القطاع..



وكالات / سما/

ناشد البابا ليو الرابع عشر، يوم الأربعاء، وقف إطلاق النار في غزة ، ودعا إسرائيل إلى "الاحترام الكامل" للقانون الإنساني الدولي.

وقال البابا خلال مقابلته العامة الأسبوعية في ساحة القديس بطرس: "في قطاع غزة ، تصل الصرخات الشديدة إلى السماء أكثر فأكثر من قبل الأمهات والآباء الذين يتشبثون بشدة بجثث أبنائهم القتلى".

إلى المسؤولين، أجدد ندائي: أوقفوا القتال ، حرروا جميع الرهائن، واحترموا القانون الإنساني احترامًا كاملًا.

ودعا ليو، الذي انتخب في الثامن من مايو ليحل محل البابا الراحل فرانسيس، إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا.

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