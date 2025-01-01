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مستعمرون يحرقون مركبات ويخطون شعارات عنصرية في رمون شرق رام الله

الأربعاء 28 مايو 2025 09:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مستعمرون يحرقون مركبات ويخطون شعارات عنصرية في رمون شرق رام الله



رام الله/سما/

هاجم مستعمرون، اليوم الأربعاء، قرية رمون شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستعمرين تسللوا إلى القرية فجراً وأحرقوا مركبتين، وجدار أحد المنازل، كما خطوا شعارات عنصرية على منازل المواطنين، ورفعوا أعلام دولة الاحتلال.

وكان مستعمرون، قد هاجموا أمس منازل المواطنين في قريوت جنوب نابلس وأحرقوا 7 مركبات وحطموها، كما احرقوا محاصيل زراعية في قرية المغير، شمال شرق رام الله.

ونفذ المستعمرون خلال نيسان/ ابريل الماضي 231 عملية تخريب وسرقة لممتلكات المواطنين، طالت مساحات شاسعة من الأراضي، وكذلك تسببت اعتداءات المستعمرين في اقتلاع 1168 شجرة زيتون، توزعت في محافظات: رام الله بـ530 شجرة، ونابلس بـ300، وسلفيت بـ298.

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