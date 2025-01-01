القدس المحتلة/سما/

ركزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الأربعاء، في عناوينها على خبر استشهاد 30 مواطنا خلال الـ 24 ساعة الماضية في قصف الاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وفيما يلي أبرز هذه العناوين:

*"الحياة الجديدة":

الرئيس يهنئ نظيره اللبناني بنجاح الانتخابات البلدية والاختيارية في المحافظات اللبنانية

شهيدان في أريحا ونابلس وحملة احتلالية تستهدف محلات الصرافة.. وتصعيد في إرهاب المستوطنين

مجلس الوزراء يخصص 5 ملايين شيقل إضافية لتغطية الاحتياجات الطارئة لأبناء شعبنا في المناطق المستهدفة

الشيخ يستقبل وفدا من "جي ستريت" ورؤساء من ديوان الكونغرس الأميركي

أبو ردينة: مصادقة الاحتلال على إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية تصعيد خطير وتحد للشرعية الدولية

ألمانيا ترفض التضامن مع إسرائيل بالإجبار.. وكتاب وخبراء قانون يطالبون بفرض عقوبات على تل أبيب

الصفدي يؤكد أهمية اعتراف مزيد من الدول بالدولة الفلسطينية

*"الأيام":

شهداء وجرحى بنيران الاحتلال خلال اقتحام آلاف الجائعين مركز توزيع في رفح

30 شهيدا في القطاع.. اتساع عمليات التدمير ومواجهات مسلحة في محاور عدة

الاحتلال يعدم شابين في أريحا ونابلس وسط عمليات هدم وتجريف والمـستـوطنـون يـشنـون اعـتـداءات عـلـى الـمـواطـنيـن ومـمتلكـاتهـم

الاحتلال يـجتـاح مـحـلات الـصـرافـة في الضفة ويصادر أموالا ومصاغات

"الكابينت" يصادق على بناء 22 مستوطنة جديدة بالضفة

"الأونروا": خطة توزيع المساعدات في غزة قد تؤدي إلى "نكبة ثانية"

المفتي: 6 حزيران أول أيام عيد الأضحى

*"القدس":

"تسونامي" الجائعين يفشل مخططات التهجير

"الأونروا": 250 ألـفـا يعانون أخـطـر مراحل الــجوع

9 شهداء بـقـصف على جـبـالـيـا الـبـلد وبــيــت لاهيا وخـانـيـونس

شهيدان ومصابون باقتحامات واسعة للضفة

المصادقة سرا على إقامة 22 مستوطنة