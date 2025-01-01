  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

الإحصاء": ارتفاع حاد في أسعار المنتج الشهر الماضي

الأربعاء 28 مايو 2025 09:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإحصاء": ارتفاع حاد في أسعار المنتج الشهر الماضي



رام الله/سما/

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء، بارتفاع حاد في أسعار المنتج خلال شهر نيسان الماضي، بنسبة 12.96%، حيث بلغ الرقم القياسي العام 179.50، مقارنة ﺒ 158.90، خلال الشهر الذي سبقه.

وسجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي ارتفاعاً حاداً نسبته 13.69%، حيث بلغ ،186.02 2025 مقارنة ﺒ 163.62 خلال شهر آذار 2025.

كما سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي ارتفاعاً نسبته 3.29%، حيث بلغ ،118.60 مقارنة بـ 114.82 خلال الشهر الماضي.

فيما سجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك، التي تشكل أهميتها النسبية 29.94% من سلة المنتج، ارتفاعاً حاداً نسبته 16.34%، وذلك نتيجة للارتفاع الحاد في أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة بنسبة 20.58%، حيث بلغ متوسط سعر كل من الخوخ 7.35 شيقل/كغم، والبرتقال 4.34 شيقل/كغم، والليمون 30.73 شيقل/كغم.

وسجلت أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة ارتفاعاً حاداً نسبته 19.52%، حيث بلغ متوسط سعر كل من: الزهرة 5.29 شيقل/كغم، والبندورة بيوت بلاستيكية 6.96 شيقل/كغم، والملفوف الأبيض 5.38 شيقل/كغم، والملوخية 11.03 شيقل/كغم، والسبانخ 3.63 شيقل/كغم، والبصل الجاف 8.10 شيقل/كغم، والثوم الجاف 59.71 شيقل/كغم، والبطاطا 11.25 شيقل/كغم، والخيار بيوت بلاستيكية 4.21 شيقل/كغم، والباذنجان العجمي 11.82 شيقل/كغم، والفلفل الحار 23.99 شيقل/كغم، والفاصولياء الخضراء العريضة 20.33 شيقل/كغم، واللوبياء الخضراء 18.04 شيقل/كغم، والبامية 72.14 شيقل/كغم، والفول الأخضر البلدي 2.63 شيقل/كغم.

كما سجلت أسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني ارتفاعاً حاداً نسبته 7.83%، حيث بلغ متوسط سعر خاروف بلدي 47.41 شيقل/كغم، والماعز البلدي 40.99 شيقل/كغم، والبيض 13.35 شيقل/ (كرتونة حجم 2كغم). 

وسجلت أسعار السلع المنتجة من أنشطة الصناعات التحويلية، التي تشكل أهميتها النسبية 58.92% من سلة المنتج، ارتفاعاً حاداً نسبته 11.44%، وذلك بسبب ارتفاع أسعار السلع المنتجة ضمن الأنشطة الآتية: صناعة منتجات مطاحن الحبوب بنسبة 97.14%، وصناعة منتجات المخابز بنسبة 9.13%، وصناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية بنسبة 3.41%، وتجهيز وحفظ اللحوم بنسبة 1.68%، وصناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات بنسبة 0.73%، على الرغم من انخفاض أسعار السلع المنتجة ضمن الأنشطة الآتية: صناعة الملابس بمقدار 1.29%، وصناعة المشروبات بمقدار 0.34%، وصناعة الورق ومنتجات الورق بمقدار 0.22%.

كما سجلت أسعار مجموعة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، التي تشكل أهميتها النسبية 8.23% من سلة المنتج، ارتفاعاً نسبته 2.35% خلال شهر نيسان 2025، مقارنة بالشهر السابق.

وسجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها، التي تشكل أهميتها النسبية 1.50% من سلة المنتج ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.07%. 

فيما شهدت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر، التي تشكل أهميتها النسبية 1.41% من سلة المنتج، استقراراً خلال شهر نيسان 2025.

الأكثر قراءة اليوم

غزة: فشل الآلية الإسرائيلية الأمريكية لتوزيع المساعدات وهروب عناصر المؤسسة الأمريكية (فيديوهات)

لماذا تراجع نتنياهو عن “بشراه”؟.. وما حقيقة ما يجري في مفاوضات الصفقة المعطلة؟

للتطبيع؟ .. اتصالات مباشرة بين "إسرائيل" وسورية

"ويتكوف وبوهلر" لـعائلات الاسرى الاسرائيليين : انفراجة قريباً في محادثات وقف إطلاق النار مع حماس

السعودية تصدر بيانا غاضبا بشأن تصرف إسرائيلي "خطير"

نتنياهو يقرّ بفقدان السيطرة على مركز توزيع مساعدات في غزة

تواصل المحادثات بشأن صفقة الأسرى... تل أبيب: التقدم مرهون بموافقة حماس

الأخبار الرئيسية

خدمات الأونروا مهددة بالتوقف.. وتحرك نقابي يرفض التصفية..

قلق كبير في واشنطن: إسرائيل قد تهاجم ايران خلال 7 ساعات فقط من إعطاء نتنياهو أوامر التنفيذ

غزة : عشرات الشهداء وموت واعتقالات خلال استلام المساعدات جنوب القطاع

20250527060340

الأونروا: لا يمكن إنجاز أي عملية إغاثة في غزة بالطريقة التي تمت اليوم

20250527110322

تواصل المحادثات بشأن صفقة الأسرى... تل أبيب: التقدم مرهون بموافقة حماس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية