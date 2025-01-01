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الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

الأربعاء 28 مايو 2025 08:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء، غائمًا جزئيًا إلى صاف لطيفا ومعتدلا في معظم المناطق ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر إلى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف باردا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الخميس: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف بوجه عام لطيفا ومعتدلا في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الجمعة: يكون الجو صافيا بوجه عام معتدلا في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو صافيا بوجه عام حارا الى شديد الحرارة ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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