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غزة : عشرات الشهداء وموت واعتقالات خلال استلام المساعدات جنوب القطاع

الأربعاء 28 مايو 2025 08:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة : عشرات الشهداء وموت واعتقالات خلال استلام المساعدات جنوب القطاع



غزة/سما/

واصلت طائرات الاحتلال لقصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٧٢ لعودة الحرب مخلفة اعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

ومع بدء الآلية الاسرائيلية الجديدة لتوزيع المساعدات قتل جيش الاحتلال ثلاثة مواطنين واصاب ٤٦ بجراح قرب نقطة مساعدات الشركة الأمريكية برفح.

كما تحدثت مصادر فلسطينية عن اعتقال ١٥ مواطن.

واندفع الاف المواطنين بدافع الجوع نحو مركز لتوزيع المساعدات واقتلعوا السياج الامني قبل ان يبدا جيش الاحتلال بإطلاق النار عليهم.

وكانت منظمات اممية حذرت من الآلية الأمريكية الاسرائيلية لتوزيع المساعدات.

جنوب قطاع غزة

واستشهد تسعة مواطنين خلال ال ٢٤ ساعة الماضية في محافظة خان يونس بينهم خمسة جرى انتشالهم من مناطق متفرقة.

كما قصف جيش الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة أصداء ما اسفر عن استشهاد الشقيقان جمال ومحمد كمال موسى.

وواصل جيش الاحتلال نسف المنازل شرقي المحافظة.

وسط القطاع

وارتقى ستة شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي استهدف منزلا في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

كما اصيب خمسة مواطنين بقصف خيمة قرب مشفى شهداء الأقصى بدير البلح.

وكان جيش الاحتلال قصف مجموعة مواطنين بمنطقة الزهراء شمال المنطقة الوسطى ما اسفر عن استشهاد مواطنين هما حسام اسليم وادهم القيشاوي.

غزة والشمال

وارتقى ثمانية شهداء وعدد من المصابين في قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة الصحفي أسامة العربيد في شارع الجلاء بمدينة غزة.

ونجا الصحفي مصابا بجراح من تحت الأنقاض.

واستشهد المواطن فايق الخضري في قصف اسرائيلي استهدف مواطنين في مخيم الشاطيء غرب غزة.

واعلنت وزارة الصحة بغزة انه وصلت مشافي القطاع خلال ال ٢٤ ساعة الاخيرة ٧٩ شهيد و ١٦٣ مصاب مشيرة إلى ان الاحصائية لا تشمل مشافي شمال قطاع غزة لصعوبة الوصول لها.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٥٤٠٥٦ شهيد و ١٢٣١٢٩ اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام ٢٠٢٣م .

وبلغت حصيلة الشهداء والاصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ بلغت (٣٩٠١ شهيد ١١٠٨٨ إصابة).

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