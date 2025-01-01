شهيد في غارة للاحتلال على بلدة ياطر جنوب لبنان

بيروت/سما/

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، مساء اليوم الثلاثاء، عن استشهاد مواطن لبناني جراء غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت دراجة نارية في بلدة ياطر، جنوب لبنان.

وفي سياق متصل ومتابعة لعمليات المسح الهندسي في جنوب لبنان، عثرت وحدة عسكرية مختصة من الجيش اللبناني على جهاز تجسس للاحتلال الإسرائيلي، مموه ومزود بآلة تصوير في خراج بلدة بليدا - مرجعيون، وعملت على تفكيكه.

كما عملت الوحدة على إزالة ساترَين ترابيَّين بعد إقامتهما في بلدتَي بليدا وميس الجبل - مرجعيون من قبل الاحتلال.

‏وأفاد بيان للجيش اللبناني بأن قيادة الجيش تتابع الوضع في الجنوب بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان– اليونيفيل، وسط استمرار الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاته لسيادة لبنان وأمنه، واعتداءاته على اللبنانيين، ولا سيما في منطقة الجنوب.