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بالصور: الجيش اللبناني يفكك جهاز تجسس ويزيل ساترَين ترابيّين للجيش الإسرائيلي جنوبي البلاد

الثلاثاء 27 مايو 2025 10:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالصور: الجيش اللبناني يفكك جهاز تجسس ويزيل ساترَين ترابيّين للجيش الإسرائيلي جنوبي البلاد



بيروت/سما/

أعلن الجيش اللبناني اليوم الثلاثاء، تفكيك جهاز تجسس وإزالة ساترَين ترابيّين للجيش الإسرائيلي في خراج بلدتي بليدا وميس الجبل - مرجعيون، جنوبي البلاد.

 

وصدر عن مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني بيان جاء فيه: "في سياق متابعة عمليات المسح الهندسي في المناطق الجنوبية، عثرت وحدة عسكرية مختصة على جهاز تجسس للعدو الإسرائيلي، مموه ومزود بآلة تصوير في خراج بلدة بليدا - مرجعيون، وعملت على تفكيكه".

كما عملت الوحدة على "إزالة ساترَين ترابيّين بعد إقامتهما في بلدتي بليدا وميس الجبل - مرجعيون من قبل العدو"، وفق البيان.

وختمت المديرية بيانها بالقول: "تتابع قيادة الجيش الوضع في الجنوب بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل، وسط استمرار العدو الإسرائيلي في انتهاكاته لسيادة لبنان وأمنه، واعتداءاته على اللبنانيين ولا سيما في منطقة الجنوب".

ومنذ سريان وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل منذ 27 نوفمبر 2024، خرق الجيش الإسرائيلي هذا الاتفاق أكثر من 3000 مرة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة المئات، فيما يؤكد "حزب الله" التزامه الكامل بالاتفاق.

هذا وشدد قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل في كلمة له بمناسبة "عيد المقاومة والتحرير" قبل أيام، على أن "العدو الإسرائيلي يواصل انتهاكاته واعتداءاته بحق لبنان وشعبه، ويحتل أجزاء من أراضيه، ويعرقل انتشار الجيش الكامل في الجنوب، في خرق فاضح للقرارات الدولية ذات الصلة".

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