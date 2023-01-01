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الفاتيكان: يجب وقف القصف في غزة فورا

الثلاثاء 27 مايو 2025 10:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الفاتيكان: يجب وقف القصف في غزة فورا



الفاتيكان/سما/

 وصف أمين سر دولة الفاتيكان (رئيس الوزراء) الكاردينال بيترو بارولين، الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بأنها “غير مقبولة”، داعيًا إلى وقف فوري للقصف الإسرائيلي والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية.

وفي مقابلة مع وسائل إعلام رسمية بالفاتيكان نُشرت الثلاثاء، شدد بارولين على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني، وقال: “ما يحدث في غزة أمر غير مقبول. يجب تطبيق القانون الإنساني الدولي على الجميع وفي كل الأوقات”.

وأضاف: “نطالب بوقف أعمال القصف، وبإيصال المساعدات الضرورية إلى الشعب الفلسطيني. أعتقد أن على المجتمع الدولي بذل كل ما في وسعه لإنهاء هذه المأساة”.

كما دعا الكاردينال إلى الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة “حماس”، وتسليم جثامين القتلى الذين سقطوا في هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ويخضع قطاع غزة منذ 2 مارس/ آذار لحصار مشدد وقيود متزايدة على دخول المساعدات، ما تسبب في تفاقم الأزمة الإنسانية ودخول القطاع في مرحلة المجاعة، بحسب تقارير أممية، وسط اتهامات لإسرائيل بانتهاج سياسة “تجويع ممنهج” بحق نحو 2.4 مليون فلسطيني.

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