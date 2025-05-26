الاحتلال يواصل عمليات التجريف والتدمير في مخيم جنين

جنين/سما/

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ127 على التوالي، مع توسيع عمليات التجريف والتدمير داخل المخيم، واستمرار منع الدخول أو الوصول إليه، وذلك بهدف تغيير معالمه وبنيته.

ويوم أمس الاثنين، اقتحم جنود الاحتلال بناية سما المحيطة بمخيم جنين، وركبوا كاميرات مراقبة على سحطها، كما نشروا قوة راجلة في محيط بناية الريان، وبالقرب من مستشفى جنين الحكومي، واقتحموا منزلا لعائلة رشيد القريب من دوار الحصان عند مدخل المخيم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سيلة الظهر، وانتشرت في شوارعها، دون أن يبلغ عن اعتقالات، في حين اقتحمت آلياتها بلدة يعبد جنوبا، واحتجزت مركبة فلسطينية، وفتشتها، بالإضافة إلى اقتحام المنطقة الشرقية من قرية فقوعة شرقا.

وتشهد قرى محافظة جنين اقتحامات شبه يومية مع استمرار العدوان على المدينة والمخيم، حيث تُسجّل تحركات عسكرية يومية في أغلبية قرى المحافظة، إلى جانب وجود دائم لدوريات الاحتلال وآلياته.

ويستمر الاحتلال في الدفع بتعزيزات عسكرية إلى مخيم جنين ومحيطه، فيما يواصلون إطلاق الرصاص الحي بشكل كثيف داخله، كما ينشر فرق المشاة في عدد من أحياء المدينة المحيطة به.

وخلال أكثر من أربعة أشهر من بدء عدوان الاحتلال على جنين ومخيمها، نزح قرابة 22 ألف مواطن من المخيم ومحيطه، وهو ما فرض تحديات كبيرة على بلدية جنين من الجانبين الإنساني والاقتصادي وذلك وفق محمد جرار رئيس البلدية.

حيث بلغت نسبة النازحين 25% من إجمالي سكان المدينة، وهو ما خلق تحديا على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والخدماتية والصحية.

وأكد جرار أن حجم الأضرار المباشرة للعدوان الإسرائيلي المستمر بلغ حتى الآن 300 مليون دولار، موضحا أن قوات الاحتلال دمرت البنى التحتية في مخيم جنين بشكل كامل، وأن تقديرات طواقم البلدية تشير إلى تدمير 600 منزل بشكل كلي في المخيم، إضافة إلى تدمير جزئي لباقي المساكن. إضافة إلى وجود 4000 عامل فقدوا عملهم بفعل العدوان.

وأشار إلى أن طواقم البلدية باشرت بعمل إصلاحات في عدة مناطق بمدينة جنين، من خلال العمل على إعادة تعبيد مداخلها وإصلاحها، حتى يتمكن المواطنون من الدخول إليها، بالإضافة إلى إعادة تعبيد، وإصلاح شوارع أساسية في المدينة، منها: شارعا الناصرة والبيادر، وقد جرى إصلاح شبكة المياه بشكل كامل في الحي الشرقي، وإصلاح نصف شبكة الصرف الصحي في المنطقة ذاتها، بتكلفة تصل إلى 17 مليون شيقل، وإعادة تأهيل شارع الواقع خلف مستشفى ابن سينا وسط المدينة.

وبحسب نادي الأسير الفلسطيني، فإن الاحتلال اعتقل خلال الأشهر الأربعة الماضية قرابة 1000 مواطن من جنين وطولكرم، ويشمل ذلك من تم الإفراج عنهم في وقت لاحق.

وبلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوان الإسرائيلي 40 شهيدا، وأكثر من 200 إصابة.

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