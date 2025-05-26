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"الخارجية" تحذر من تعمّد الاحتلال إعطاء انطباع كاذب عن اشتعال الضفة لتبرير ضمها

الثلاثاء 27 مايو 2025 05:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية" تحذر من تعمّد الاحتلال إعطاء انطباع كاذب عن اشتعال الضفة لتبرير ضمها



رام الله/سما/

 طالبت وزارة الخارجية والمغتربين بتدخل دولي وأميركي عاجل لوقف جرائم الإبادة والتهجير والضم التي ترتكبها قوات الاحتلال وعصابات المستعمرين المسلحة والمنظمة ضد شعبنا في قطاع غزة، والضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وترجمة الإجماع الدولي على وقفها إلى خطوات عملية تجبر الحكومة الإسرائيلية على الانصياع لإرادة السلام الدولية.

وأكدت الوزارة، في بيان، صدر اليوم الثلاثاء، أنها تواصل حراكها مع الدول ومكونات المجتمع الدولي كافة، في ضوء تلك الجرائم المتصاعدة، خاصة في ظل تصعيد الاحتلال لجرائم قصف المدنيين، وارتكاب المجازر الجماعية في قطاع غزة، كما حصل في مدرسة الجرجاوي التي تؤوي نازحين، واستباحة جيش الاحتلال ومستعمريه لعموم الضفة الغربية، كما هو حاصل اليوم، في استهداف غير مسبوق للمواطنين الفلسطينيين العزل وأرضهم ومنازلهم ومركباتهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، كشكل متقدّم من أشكال الضم المعلن وغير المعلن للضفة المحتلة.

وشددت على أن جيش الاحتلال يتعمد تأجيج الأوضاع في الضفة لإعطاء الانطباع بأنها مشتعلة، بهدف تبرير عدوانه المتصاعد على الشعب الفلسطيني، وجرائمه ضد المدنيين الفلسطينيين، واستيلائه على مساحات واسعة من الضفة، لتعميق الاستعمار وتوسيعه، وتسريع وتيرة الضم التدريجي لها.

وحذرت الوزارة في ختام بيانها، من تداعيات هذا العدوان على أمن المنطقة واستقرارها، وفرصة تطبيق حل الدولتين.

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