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رئيس الأرجنتين يتسلم جائزة من "إسرائيل" بقيمة مليون دولار

الثلاثاء 27 مايو 2025 04:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الأرجنتين يتسلم جائزة من "إسرائيل" بقيمة مليون دولار



وكالات/سما/

يتوجه رئيس الأرجنتين خافيير ميلي إلى إسرائيل لتسلم جائزة "جينيسيس" بقيمة مليون دولار، حصل عليها في يناير تقديرا لدعمه إسرائيل.


وبعد أن أجل زيارة كانت مقررة في مارس، من المقرر الآن أن يتسلم الجائزة في حفل بالكنيست الإسرائيلي في 11 يونيو، ويلقي خطابا أمام البرلمان الإسرائيلي.

ويقول المنظمون إن ميلي سيتبرع بمبلغ الجائزة لإطلاق مبادرة تهدف إلى تحسين العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل ودول أميركا اللاتينية، ومحاربة معاداة السامية في المنطقة.

وأشار منظمو الجائزة إلى أنهم كرموا ميلي بسبب تغييره تاريخ الأرجنتين الطويل في التصويت ضد إسرائيل في الأمم المتحدة، وتصنيفه حركة "حماس" و"حزب الله" جماعات إرهابية، وإعادة فتح التحقيقات في تفجيرات استهدفت أهدافاً يهودية وإسرائيلية في الأرجنتين خلال التسعينات.

كما تعهد ميلي بنقل سفارة الأرجنتين إلى القدس، لينضم بذلك إلى عدد من الدول، بما فيها الولايات المتحدة، التي اعترفت بالمدينة عاصمةً لإسرائيل. ومن غير المتوقع أن تتم هذه الخطوة خلال زيارته. ومن بين الفائزين السابقين بالجائزة، رجل الأعمال وعمدة مدينة نيويورك السابق مايكل بلومبرغ، والممثلان مايكل دوغلاس وباربرا سترايسند، وعازف الكمان إسحاق بيرلمان، والنحات السير أنيش كابور، والمخرج ستيفن سبيلبرغ، ومالك فريق نيو إنغلاند باتريوتس روبرت كرافت، والسجين السياسي السوفياتي السابق ناتان شارانسكي.

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