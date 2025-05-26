الحوثيون يعلنون تنفيذ "عملية عسكرية مزدوجة" في "إسرائيل"

صنعاء/سما/

أعلنت حركة "أنصار الله" الحوثية باليمن أنها نفذت عملية عسكرية نوعية مزدوجة بصاروخين بالستيين أحدهما استهدف مطار "بن غوريون" في يافا، والثاني ضرب "هدفا حيويا" شرق يافا.



وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع في بيان اليوم الثلاثاء: "نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية مزدوجة وذلك بصاروخين بالستيين أحدهما فرط صوتي نوع "فلسطين2" استهدف مطار اللد المسمى إسرائيليا مطار "بن غوريون" في منطقة يافا المحتلة، والآخر نوع "ذو الفقار" استهدف هدفا حيويا للعدوّ الصهيوني شرقي منطقة يافا المحتلة".

وأضاف البيان: "وقد حققَت العملية هدفها بنجاح، وتسببت في هروع ملايين الصهاينة إلى الملاجئ، وتوقفت حركة المطار".

وتابع: "إنّ جريمة الإبادة الجماعية بحق إخواننا في قطاع غزة والحصار والتجويع لهي جريمة لم تشهدها الإنسانية من قبل وهو ما يحتم على كل الأحرار من أبناء أمتنا ومن شعوب العالمِ ضرورة التحرك انتصارا للحق وانتصارا للإنسانية وتأدية للواجب تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم".

وختم البيان "عملياتنا مستمرة ولن تتوقف إلا بوقف العدوانِ على غزة ورفع الحصارِ عنها".

وأفادت مصادر فلسطينية بسقوط شظايا صاروخ أطلق من اليمن جنوب مدينة الخليل بالضفة، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون.