مصادر عبرية: اللواء 401 دمر خلال أيام 651 مبنى شمال قطاع غزة

القدس المحتلة/سما/

دمر جنود اللواء 401 في الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الأخيرة 651 مبنى شمال قطاع غزة، حسب هليل بيتون روزين المراسل العسكري لقناة "14" العبرية.



وكتب روزين في التغريدة التي نشرها اليوم الثلاثاء وأرفقها بمقطع مصور: "دمر جنود اللواء 401 خلال الأيام الأخيرة 651 مبنى في شمال قطاع غزة، هكذا يبدو نسف عدد منها في حي السلاطين (شمال غزة) من الجو".

هذا وخلفت الحرب الإسرائيلية التي لازالت مستمرة على غزة دمارا هائلا شمل المباني السكنية والبنى التحتية في مختلف مناطق القطاع.

في حين يواجه سكان غزة أوضاعا إنسانية صعبة للغاية، مع انعدام شبه كامل للبنية التحتية الأساسية من مساكن ومستشفيات ومراكز خدمات، في وقت تستمر فيه التحذيرات الدولية من تداعيات هذا التصعيد على المدنيين ومستقبل المدينة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أعلنت أمس، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 53,977 شهيدا و122,966 إصابة منذ 7 أكتوبر 2023.