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جيش الاحتلال يداهم محلات صرافة في مدن الضفة الغربية

الثلاثاء 27 مايو 2025 11:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يداهم محلات صرافة في مدن الضفة الغربية



رام الله/سما/

اقتحمت قوات الاحتلال ،اليوم الثلاثاء معظم المدن في الضفة الغربية وداهمت محلات الصرافة .

وبحسب المواقع العبرية فقد أطلقت أطلقت ما يسمى بشرطة حرس الحدود حملة ضد محلات الصرافة واصحابها في إطار ما يسمى الحملة ضد الأموال المخصصة" للإرهاب".

وفقا لصحيفة يديعوت احرنوت فإن هذه عملية واسعة النطاق في المدن الفلسطينية في الضفة الغربية، والنشاط الرئيسي هو مصادرة الأموال واعتقال أصحاب الأعمال، وإغلاق المصالح التجارية.

وكانت قوة كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها شاحنات أقتحمت مدن: جنين، ونابلس، وطوباس، وقلقيلية، والخليل، وبيت لحم، وطولكرم، ، ورام الله، وجنين، حيث داهمت خلالها عددا من محلات الصرافة.

وفي نابلس، قال الهلال الأحمر أن طواقمه نقلت اصابتين لشابين خلال اقتحام قوات الاحتلال للمدينة.

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