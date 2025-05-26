رام الله / سما/

ركزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس"، الصادرة اليوم الثلاثاء، في عناوينها الرئيسية، على مستجدات حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة والمواقف الدولية الداعية لوقفها، واستباحة المسجد الأقصى المبارك من قبل المستعمرين في ذكرى احتلال القدس، وما كشف عن مخطط لشق طريق استيطانية غرب رام الله، واستمرار الاحتلال في أعمال التجريف والتدمير بجنين طولكرم.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

-تصعيد.. اقتحامات مكثفة للأقصى ومسيرة أعلام عنصرية واعتداء على مقر "الأونروا"

-تطور خطير.. مجلس وزراء حكومة الاحتلال يجتمع في سلوان

-شوارع استيطانية تستهدف غرب رام اللّه لربط المستوطنات على حساب القرى الفلسطينية

-الاحتلال يهدد بـ"ضم" المستوطنات وغور الأردن حال الاعتراف بدولة فلسطين

-الرئيس: نقدر عاليا مواقف أوروبا الثابتة حول دعم حل الدولتين والاستيطان ووقف الحرب

-أبو ردينة: نحذر من خطورة استمرار العدوان واقتحامات المستوطنين للأقصى على المنطقة بأسرها

-مصطفى: إسرائيل توظف المجاعة كجزء من عدوانها الحربي ضد شعبنا

-السويد تستدعي السفير الإسرائيلي وتؤيد مراجعة اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتل أبيب

-المستشار الألماني: لم أعد أفهم الهدف الذي تسعى إسرائيل لتحقيقه في غزة

-النرويج: المجتمع الدولي لا يقوم بما يكفي من أجل تغيير الوضع الكارثي في غزة

"-الصحة العالمية" تعتمد قرار رفع علم دولة فلسطين في مقرها

-طقوس الزواج رهينة أسعار الذهب المرتفعة

"الأيام":

90 شهيداً ... مجزرتان في مدرسة وبناية مأهولة وتعميق الهجوم على خان يونس

"-ليلة من نار"... حرق الأطفال نياماً في غزة

-الجوع يعصف بغزة.. "نطبخ الماء ونقول للأطفال إنها شوربة"

-غزة: كل يوم أسوأ من سابقه

-واشنطن تنفي موافقة "حماس" على مقترح ويتكوف بشأن التبادل ووقف حرب غزة

-الرئيس يبحث هاتفياً مع رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي سبل وقف حرب غزة

-آلاف الإسرائيليين يستبيحون القدس: "الموت للعرب، ولا نصر دون نكبة"

-القدس: إسرائيليون يقتحمون ويحتلون مقر "الأونروا"

"-لا يوجد أحد في مخيم طولكرم"

-الاحتلال يشرع بشق طرق استيطانية في أراضي محافظة رام اللّٰه والبيرة

-إخطارات بوقف البناء في شوفة

-إسرائيل حذرت دولاً أوروبية من ضمها للضفة حال اعترافها بدولة فلسطين

"القدس":

90 شهيداً وعشرات الجرحى بمجاز مروعة نصفهم بحي الدرج وجباليا

-بين طفلة النار وفتاة النابالم

-بوادر انفراجة خلال الساعات القادمة

"-بن غفير": اليوم أصبح من الممكن الصلاة والسجود المستوطنون يرقصون ويصلون في الأقصى

-الرئاسة تحذر والرئيس يدعو لوقف الحرب

42% من مرضى الكلى بغزة قضوا بسبب الحرب

-الصحة العالمية: نفاد مخزونات المعدات الطبية في غزة

"-الفاو": أقلّ من 5% من أراضي غزة صالحة للزراعة

-الإفراج عن 13 أسيراً من غزة

-المستشار الألماني: مجزرة المدرسة بغزة مأساة إنسانية وكارثة سياسية

-إسبانيا وألمانيا تطالبان بوقف الحرب فوراً

-شوارع استيطانية كبيرة تستهدف غرب رام الله

-تجريف وتدمير في جنين طولكرم