"الطقس": انحسار الأجواء الحارة وانخفاض ملموس على درجات الحرارة

القدس المحتلة / سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، غائمًا جزئيًا إلى صاف ربيعيا لطيفا ومعتدلا في معظم المناطق من البلاد، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بقليل وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة خاصة فوق المناطق الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف باردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق، الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ويكون الجو غدا غائمًا جزئيًا إلى صاف ربيعيا لطيفا ومعتدلا في معظم المناطق ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الخميس، يكون الجو صافيا بوجه عام ربيعيا لطيفا ومعتدلا في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة، يكون الجو صافيا بوجه عام معتدلا في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الارصاد الجوية من تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الليل وفي ساعات الصباح.