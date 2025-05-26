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الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخين أطلقا من اليمن

الثلاثاء 27 مايو 2025 07:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخين أطلقا من اليمن



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم رصد صاروخين أطلقا من اليمن باتجاه إسرائيل وأنه تم اعتراضهما.

 

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم الثلاثاء: "رصدنا إطلاق صاروخين من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وتعمل منظومات الدفاع الجوي التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي على اعتراض هذا التهديد".

 

وأضاف البيان "يرجى من السكان اتباع إرشادات الدفاع الصادرة عن قيادة الجبهة الداخلية".

وفي بيان لاحق أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه اعترض الصاروخين الذين أطلقا من اليمن.

 

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن صفارات الإنذار دوت فجر اليوم الثلاثاء في مناطق حول القدس والبحر الميت وأجزاء من الضفة الغربية بعد رصد الصاروخين، وأنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

 

هذا ويشن الحوثيون بشكل متكرر هجمات صاروخية على إسرائيل معتبرين ذلك "ردا على هجوم إسرائيل على قطاع غزة".

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