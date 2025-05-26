بطل أوروبا التركي يرمي ميداليته في النيل رفضا لعقوبة بسبب فلسطين (شاهد)

أنقرة/سما/

ألقى الرياضي التركي نجم الدين أربكان أكيوز، بطل أوروبا في رياضة الووشو القتالية، ميداليته الذهبية في نهر النيل، احتجاجا على قرار معاقبته بسبب تضامنه مع فلسطين.



وكان أكيوز، مثل تركيا، في البطولة عام 2023، وفاز بالمركز الأول، وعقب تتويجه بالميدالية الذهبية، قام برفع العلم الفلسطيني، وأداء رقصة كان الشبان المشاركون في مسيرات العودة بقطاع غزة يؤدونها.



وعقب تضامنه من فلسطين في حينه، فتح الاتحاد الأوروبي للعبة، تحقيقا مع البطل التركي، وقرر أن رفع العلم الفلسطيني وأداء الدبكة على المنصة، يتعارضان مع مع أسماها "قيم البطولة"، وأصدر قرارا بإلغاء فوزه وسحب الميدالية منه.



واستنكر أكيوز، قرار لجنة البطولة، وقال "يمكنكم معاقبتي، أو سلب بطولاتي، لا يهمني، لقد فعلت هذا الفعل رغم خطورة إنهائها مسيرة الرياضية"، في إشارة إلى عدم اكتراثه بالعقوبة مقابل التضامن مع فلسطين.





وأقدم اللاعب خلال زيارته إلى مصر، هذه الأيام، على الصعود على أحد جسور نهر النيل في القاهرة، وقال، "الصهاينة، يتصرفون وفقا لأهوائهم، في المجال الرياضي، ويجبرون الآخرين على ذلك، ويضعون العراقيل أمام الآخرين.



وأضاف: "هددوا بسحب ميداليتي، وفتحوا تحقيقا في التضامن المشرف الذي قمت به بعد أن أصبحت بطلا، وإنهاء مسيرتي".



وقال: "الخطان على ما يسمى خرق هؤلاء الصهانية يرزمان إلى نهري النيل والفرات والأراضي الواقعة بينهما، والآن دعون أوصل لهم رسالة، أنا الآن على النهر الذي ذكرتموه، وما دمنا موجودين، لن تكون هذه الأراضي لكم يوما ما، ليكن بمعلومكم".

