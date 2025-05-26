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توغل إسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية رغم اتفاق وقف إطلاق النار

الثلاثاء 27 مايو 2025 01:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
توغل إسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية رغم اتفاق وقف إطلاق النار



بيروت/سما/

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء الإثنين، نقلا عن مصادر لبنانية، إن قوات الجيش الإسرائيلي توغلت مئات الأمتار داخل الأراضي اللبنانية.

وأفاد التقرير بأن القوات تقدمت باتجاه منطقة قرية ميس الجبل، فيما لم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي على هذه الأنباء.

وكانت إسرائيل وجماعة حزب الله  قد توصلتا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. وسحبت إسرائيل معظم قواتها من لبنان بعد شهور من التمركز هناك، إلا أن الحكومة اللبنانية تعتبر استمرار وجود القوات الإسرائيلية في خمسة مواقع استراتيجية خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار.

ورغم الهدنة، تواصل القوات الجوية الإسرائيلية شنّ هجمات شبه يومية على أهداف داخل الأراضي اللبنانية. ووفقا للاتفاق، كان من المفترض أن ينسحب حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني، الذي يقع على بعد نحو 30 كيلومترا شمال الحدود

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