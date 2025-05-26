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90 شهيدا بغارات إسرائيلية على غزة منذ فجر الاثنين

الثلاثاء 27 مايو 2025 12:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
90 شهيدا بغارات إسرائيلية على غزة منذ فجر الاثنين



غزة/سما/

أفادت مصادر طبية مساء اليوم الاثنين، باستشهاد 90 مواطنا وإصابة العشرات جراء الهجمات الإسرائيلية المستمرة على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر اليوم.


وظهر اليوم، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة "التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة"، مشيرة فيه إلى وصول "38 شهيد (منهم شهيد واحد تم انتشال جثمانه)، و169 إصابة خلال 24 ساعة الماضية إلى مستشفيات قطاع غزة"، لافتة إلى أن الاحصائية لا تشمل مستشفيات محافظة شمال قطاع غزة لصعوبة الوصول اليها.

وأكدت الوزارة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وبحسب التقرير "ارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 53977 شهيدا و122966 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023"، وبلغت "حصيلة الشهداء والاصابات منذ 18 مارس 2025، 3822 شهيدا و10925 إصابة"

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