مسؤولون إسرائيليون توضيحا لتصريح نتنياهو بشأن المختطفين

القدس المحتلة/سما/

سارع مسؤولون إسرائيليون إلى توضيح تصريح بنيامين نتنياهو الذي ألمح فيه إلى اقتراب إعلان وشيك حول ملف الرهائن مؤكدين أن ما قصده كان تعبيرا مجازيا لإبراز الجهود المستمرة في هذا الصدد.



ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن المسؤولين قولهم إن نتنياهو أراد أن يقول إننا نعمل بجد، مشيرين إلى أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال الأيام القريبة فلن يعني ذلك استسلاما.



وأضافوا: "نضغط على حماس وعلى ويتكوف أيضا، ونأمل في أخبار سارة في المستقبل القريب، وليس بالضرورة اليوم أو غدا، حيث كان ذلك تعبيرا مجازيا فقط".

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قد أكد في كلمة مصورة مقتضبة مساء الاثنين، أن إطلاق سراح الرهائن من صميم الأولويات، موضحا أن الحكومة تقوم بكل ما يلزم من أجل إطلاق سراح الرهائن من غزة.

وأضاف: "آمل أن نبشركم بشيء عن المختطفين قريبا إن لم يكن اليوم فسيكون غدا".

إلى ذلك، صرح المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف الاثنين، بأن صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة مطروحة حاليا على الطاولة مع مسار لإنهاء الحرب، داعيا حركة "حماس" إلى قبولها.

ورفض ويتكوف تحديد المدة الزمنية لوقف إطلاق النار المؤقت، والتي كانت قضية محورية في المفاوضات.

وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت في وقت سابق من الاثنين بأن "حماس" وافقت على اقتراح يتضمن الإفراج عن 10 أسرى على دفعتين مقابل هدنة لمدة 70 يوما. إلا أن ويتكوف أكد أن هذا ليس اقتراحه، وقال في إشارة إلى التقرير: "ما رأيته غير مقبول تماما".

وفي المقابل، أفاد مسؤول فلسطيني مقرب من المفاوضات لشبكة "سي إن إن"، أن "حماس" وافقت على اقتراح ويتكوف، لكنه لم يقدم تفاصيل إضافية عن بنود الصفقة.

يشار إلى أن المخطط الذي تقوده واشنطن، والمعروف باسم "مخطط ويتكوف"، يتجاوز فكرة التهدئة المؤقتة، حيث يسعى الأمريكيون إلى التوصل لاتفاق شامل ومتدرج، يبدأ بإطلاق سراح جزء من الأسرى، ويشمل في مراحله اللاحقة إنهاء الحرب وإطلاق سراح جميع الأسرى لدى حماس.