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"رصدنا تناثر أشلاء عدد من الجنود الإسرائيليين".. "القسام" تعلن عن عدد من عملياتها في قطاع غزة - سما الإخبارية

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"رصدنا تناثر أشلاء عدد من الجنود الإسرائيليين".. "القسام" تعلن عن عدد من عملياتها في قطاع غزة

الثلاثاء 27 مايو 2025 12:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"رصدنا تناثر أشلاء عدد من الجنود الإسرائيليين".. "القسام" تعلن عن عدد من عملياتها في قطاع غزة



غزة/سما/

أعلنت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، عن عدد من العمليات التي نفذتها على مدى الأيام الماضية، في إطار تصديها ومواجهتها للجيش الإسرائيلي المتوغل في قطاع غزة.

 

عناصر من كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، أثناء تسليمها رهينتين إسرائيليتين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في إطار عملية التبادل السابعة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 19 ينايرفي رفح، جنوب غزة، في 22 فبراير2025. / Gettyimages.ru

 

وقالت "القسام" في بيان لها: "بعد عودتهم من خطوط القتال..أكد مجاهدو القسام استهداف قوة صهيونية قوامها 4 جنود صهاينة بعدد من القذائف المضادة للأفراد، وتفجير حقل ألغام في قوة هندسية صهيونية أخرى تسللت ليلا شرق شارع المنطار شرق حي الشجاعية بمدينة غزة".

وأضافت "القسام" في بيانين لاحقين:

- بعد عودتهم من خطوط القتال..أكد مجاهدو القسام استهداف دبابة "ميركفا" صهيوينة بقذيفة "الياسين 105" داخل "بيارة" قنديل شرق حي الشجاعية بمدينة غزة بتاريخ 22 مايو 2025.

- بعد عودتهم من خطوط القتال..أكد مجاهدو القسام استهداف قوة صهيونية تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفة مضادة للأفراد، ورصد مجاهدونا تناثر أشلاء عدد من الجنود في المكان، وبعدها قاموا بالاشتباك مع من تبقى من أفراد القوة بالأسلحة الخفيفة، كما استهدفوا دبابة "ميركفا" بقذيفة "الياسين 105" في شارع النزاز شرق حي الشجاعية بمدينة غزة بتاريخ 22 مايو 2025.

وأصدرت "القسام" هذه البيانات، بعد ساعات من إعلانها عن عمليتين نفذتهما في 24 مايو الجاري، حيث أكدت أن مقاتليها "استهدفوا دبابتين صهيونيتين بقذائف "الياسين 105"، ما أدى لاشتعال النيران في إحدى الآليات بمنطقة أصلان في بيت لاهيا شمال القطاع".

كما "استهدف مقاتلوها في ذات اليوم، قوة صهيوينة تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفة مضادة للأفراد بمنطقة القرعة الخامسة ببيت لاهيا"، أيضا.

جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي أعلن في آخر تحديث لبياناته على موقعه الرسمي، أن عدد القتلى في صفوفه بلغ منذ السابع من أكتوبر (2023) وخلال الغزو البري لغزة ولبنان، 858 عسكريين، بين ضباط وجنود.

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