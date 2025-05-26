نتنياهو: آمل أن نتمكن من الإعلان عن التوصل لصفقة تبادل "اليوم أو غدا"

القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه يأمل أن يتم الإعلان خلال ساعات اليوم الاثنين أو غدا الثلاثاء، عن التوصل إلى صفقة مع حركة "حماس" لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بغزة.

جاء ذلك في تصريح متلفز مقتضب لنتنياهو، على وقع تضارب بشأن موافقة حماس وإسرائيل على مقترح قدمه المبعوث الرئاسي الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف لوقف إطلاق النار بغزة.

وقال نتنياهو: "إطلاق سراح مختطفينا هو في صدارة أولوياتنا، وآمل جدا أن نتمكن من الإعلان عن شيء بهذا الشأن. إن لم يكن اليوم، فغدا".

فيما نقلت قناة كان العبرية عن مسؤول إسرائيلي رفيع مطّلع على المفاوضات بشأن تصريحات رئيس الوزراء، التي ألمح فيها إلى إمكانية حدوث بشرى بخصوص الأسرى غدًا أو بعد غد قوله،: "لا يوجد أي تقدم في المحادثات، نتنياهو قصد أنه يمكن أن يكون هناك اختراق فقط إذا تماشت حماس مع الموقف الإسرائيلي".

كما نقلت يديعوت أحرونوت عن رئاسة الوزراء الإسرائيلية:" نتنياهو لم يكن يقصد اليوم أو غدًا بشكل محدّد إنما كان يقصد "الجهود الدائمة للتوصّل إلى صفقة"