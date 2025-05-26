الصحة العالمية تطالب بإدخال شاحنات مساعدات طبية إلى قطاع غزة

جنيف/سما/

أعربت مسؤولة كبيرة في منظمة الصحة العالمية الاثنين عن أسفها لعدم تمكن أي شاحنة تابعة للمنظمة من دخول قطاع غزة على الرغم من بدء دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بعد أكثر من شهرين على منعها من قبل إسرائيل.

وقالت حنان بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة شرق المتوسط في مؤتمر صحافي في جنيف “لم تدخل أي شاحنة إلى غزة لتسليم المساعدات الطبية منذ أكثر من 11 أسبوعا”.

وأضافت “الوضع كارثي. نحن لسنا قلقون فقط بشأن العمل الفوري الذي نأمل في مواصلة دعمه، بل نشعر أيضا بقلق بالغ إزاء عواقب هذا الوضع على مستقبل الأجيال المقبلة”.

وحذرت من أن المخزونات وصلت إلى الصفر لـ 42% من الأدوية واللقاحات الأساسية، و64% من المعدات الطبية.

وبحسب بلخي فإنه “سمح لحوالي 400 شاحنة بالدخول إلى غزة… لكن 115 شاحنة فقط هي التي تمكنت من دخولها، ولم يصل شيء إلى الشمال المحاصر”، علما بأن أيا من الشاحنات المذكورة لم تكن تابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وأضافت أن 51 شاحنة محملة معدات طبية تنتظر عبور الحدود.

من جانبه، أكد أحمد زويتن المدير الإقليمي للطوارئ في منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أنه “من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان الأمر مجرد مسألة وقت أو ما إذا كانت هناك قضايا نحتاج إلى متابعتها”.

وبدأ الحصار الشامل المفروض منذ أكثر من شهرين يخفف في الأيام الأخيرة على القطاع حيث حذرت وكالات الاغاثة من مخاطر المجاعة المتزايدة.

وأثار الوضع الراهن سخطا دوليا متزايدا، حتى في صفوف حلفاء تقليديين لإسرائيل.

(أ ف ب)