الاحتلال يفرج عن أسرى من غزة بعد شهور اعتقال وتعذيب

غزة/سما/

أفرجت إسرائيل، الاثنين، عن عدد من الأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلتهم خلال حرب الإبادة الجماعية المتواصلة بالقطاع، وذلك بعد شهور من اعتقال واجهوا خلاله التجويع والتعذيب.

وقال مكتب إعلام الأسرى (تابع لحماس) في بيان إن “عددا من أسرى غزة المفرج عنهم من سجون الاحتلال وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة”.

ونشر المكتب أسماء 11 أسيرا، فيما لم يوضح العدد الكلي للأسرى المفرج عنهم.

ولم يقدم المكتب تفاصيل عن حالة الأسرى الصحية، لكنهم عادة ما يصلون إلى قطاع غزة في أوضاع صحية متدهورة، وبعضهم يكون مصابًا بجراح نتيجة التعذيب الشديد الذي يتعرضون له داخل المعتقلات الإسرائيلية.

وبين الفينة والأخرى، تفرج إسرائيل عن أسرى فلسطينيين اعتقلتهم منذ بدء الإبادة.

وفي 17 أبريل/ نيسان الماضي، قال نادي الأسير الفلسطيني إن إسرائيل اعتقلت آلاف المواطنين من قطاع غزة وسط تكتم شديد وإخفاء قسري منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأضاف في بيان حينها، أن المعتقلين يتعرضون لظروف “احتجاز قاسية ومرعبة تهدف إلى إيقاع أكبر ضرر ممكن بحقهم”.

وخلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، أفرجت إسرائيل عن مئات الأسرى الذين اعتقلهم من غزة مقابل الإفراج عن أسرى إسرائيليين محتجزين بالقطاع.

ومطلع مارس/ آذار الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، والتزمت به حركة حماس بينما تنصلت منه إسرائيل واستأنفت الإبادة الجماعية في 18 من الشهر نفسه.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر 176 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.