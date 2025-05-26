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"الفاو": أقلّ من 5% من أراضي غزة الزراعيّة صالحة للاستخدام جراء الحرب الإسرائيليّة

الإثنين 26 مايو 2025 06:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الفاو": أقلّ من 5% من أراضي غزة الزراعيّة صالحة للاستخدام جراء الحرب الإسرائيليّة



غزة/سما/

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، اليوم الإثنين، أن أقل من 5% من الأراضي الزراعية في غزة، لا تزال صالحة للزراعة و/أو يمكن الوصول إليها، ما يفاقم خطر المجاعة في القطاع.

وفي نهاية نيسان/ أبريل، كانت أكثر من 80% من الأراضي الزراعية متضررة، ولم يعد من الممكن الوصول إلى 77,8% منها، ليبقى ما نسبته 4,6% فقط من الأراضي الصالحة للزراعة، أي ما يعادل 688 هكتارا فقط، بحسب تحليل أجرته الفاو بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية ("يونوسات").

وذكرت المنظمة الأممية في بيان أن هذا الوضع "يمعن في تقويض القدرة على الإنتاج الغذائي ويفاقم خطر المجاعة في المنطقة".

ويشتدّ الوضع خطورة خصوصا في رفح في جنوب القطاع وفي الشمال حيث لم يعد يمكن الوصول إلى "تقريبا كلّ" الأراضي الزراعية، بحسب الدراسة.

وبعد أكثر من 19 شهرا من الحرب وشهرين ونصف الشهر من منع دخول المساعدات الدولية إلى القطاع، يعاني الغزّيون من نقص على كلّ المستويات.

وفي أواخر نيسان/ أبريل، كانت نحو 82,8 % من الآبار ذات الاستخدام الزراعي متضرّرة، في مقابل 67,7 % في كانون الأول/ ديسمبر 2024.

وقالت نائب المدير العام في المنظمة، بيث بيكدول، إنه "بسبب تدمير الأراضي والمحميات والآبار، توقّف الإنتاج الغذائي المحلي... ومستوى الدمار هذا لا يقتصر فحسب على خسارة بنى أساسية بل يعني انهيار النظام الغذائي في غزة وسبل العيش".

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