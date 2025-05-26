الجيش الإسرائيلي يبرر سبب استهدافه مدرسة الجرجاوي في مدينة غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم بالاشتراك مع جهاز الأمن (الشاباك) عناصر من حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" قال إنهم "عملوا داخل مجمع قيادة وسيطرة للحركتين" في مدرسة بمدينة غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان اليوم الاثنين "هاجم جيش الدفاع والشاباك الليلة الماضية إرهابيين مركزيين في حماس والجهاد الإسلامي عملوا داخل مجمع قيادة وسيطرة للمنظمتين في مكان استخدم في الماضي كمدرسة فهمي الجرجاوي في مدينة غزة".

وزعم البيان: "لقد استخدم الإرهابيون المجمع لتخطيط وجمع معلومات بهدف تنفيذ اعتداءات إرهابية ضد مواطني دولة إسرائيل وقوات جيش الدفاع العاملة في المنطقة".

وأردف "قبل الغارة تم اتخاذ خطوات عديدة من شأنها تقليص إمكانية إصابة المدنيين شملت استخدام أنواع الذخيرة الدقيقة والاستطلاع الجوي والمعلومات الاستخبارية الإضافية".

وأشار إلى أن "المنظمات الأرهابية في قطاع غزة تنتهك أحكام القانون الدولي بشكل ممنهج مستغلة المرافق المدنية والسكان المدنيين كدروع بشرية للأنشطة الارهابية".

وختم البيان "سيواصل جيش الدفاع والشاباك العمل بقوة وبإصرار ضد جميع المنظمات الإرهابية في القطاع".

وفي وقت سابق، أفادت مصادر طبية في غزة باستشهاد "50 شخصا في سلسلة غارات جوية ومجازر وحشية ارتكبها الجيش الإسرائيلي في القطاع منذ فجر اليوم الاثنين، 30 منهم بمدرسة تؤوي نازحين بمدينة غزة".