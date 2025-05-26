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"بطلة الأرقام الإباحية".. تفجر جدلا جديدا في الدوري الإنجليزي

الإثنين 26 مايو 2025 05:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
"بطلة الأرقام الإباحية".. تفجر جدلا جديدا في الدوري الإنجليزي



لندن/سما/

تم طرد نجمة الأفلام الإباحية بوني بلو من ملعب "سيتي غراوند" أمس الأحد، أثناء مباراة نوتنغهام فورست وتشيلسي في إطار الصراع على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

جاء ذلك بعد محاولة المعروفة باسمها الحقيقي تيا إما بيلينجر، دخول الملعب متخفية بشعر مستعار وقبعة، متحدية الحظر المفروض عليها منذ أبريل 2025 بسبب سلوكها غير اللائق في مناسبات سابقة.


وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر بوني، البالغة 25 عاما،  وهي ترتدي قميص تشيلسي ويتم إخراجها من المدرج المخصص لجمهور الفريق الضيف من قبل الأمن.

وأثناء خروجها من الملعب، ظهرت بوني وهي تقوم بإيماءة فاضحة باتجاه الجماهير، التي ضمت عائلات وأطفال.


وأفادت التقارير أن بوني، وهي شخصية معروفة على موقع OnlyFans، كانت تحاكي أفعالا فاضحة أثناء المباراة، بل وعرضت خدمات جنسية على بعض المشجعين، ما أدى إلى طردها من الملعب.

وكانت بوني زعمت أنها حققت "رقما قياسيا عالميا" بممارسة الجنس مع 1057 رجلا في 12 ساعة.

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