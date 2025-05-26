  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

مسؤولون إسرائيليون كبار يهددون بالاستقالة إذا تولى زيني رئاسة "الشاباك"

الإثنين 26 مايو 2025 05:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤولون إسرائيليون كبار يهددون بالاستقالة إذا تولى زيني رئاسة "الشاباك"



القدس المحتلة/سما/

هدد مسؤولون بجهاز الأمن الإسرائيلي "الشاباك" بالاستقالة إذا تم تعيين اللواء دافيد زيني الذي اختاره رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لرئاسة الجهاز في هذا المنصب وفق "تايمز أوف إسرائيل".


وقالت الصحيفة العبرية: وفقا لتقارير صدرت أمس الأحد صرح مسؤولون في جهاز الأمن الداخلي أنهم هددوا بالاستقالة إذا تم تعيين زيني رئيسا للشاباك.

وأضافت أنه في محادثات مغلقة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وصف منسقو الشاباك الميدانيون المسؤولون عن منطقتي القدس والضفة الغربية ترشيح زيني بأنه "ذو دوافع سياسية".


هذا ولم تقدم أي استقالة رسمية، وفق الصحيفة، ورفض جهاز الأمن العام (الشاباك) التعليق على الأمر. 

وعلى صعيد منفصل، بثت القناة "12" الإسرائيلية يوم الأحد تسجيلات مسربة لمحادثة جرت مؤخرا بين زيني وسكان التجمعات  الحدودية في غزة.

وركز الاجتماع على تحقيق الجيش الإسرائيلي في الإخفاقات المحيطة بهجوم حماس لجنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، والذي قتل فيه حوالي 1200 شخص واختطف 251 شخصا.

وفي التسجيلات، أعرب زيني عن أسفه لـ"التوتر الهائل" بين أهداف الحرب المتمثلة في تدمير "حماس" واستعادة الرهائن المحتجزين لدى الحركة.

وقال زيني في التسجيل الصوتي المسرب: "لم نحقق بعد الهدف الرئيسي للحرب: ضمان عدم وجود أي تهديد لسكان إسرائيل من قطاع غزة".

وتابع حديثه لسكان التجمعات الحدودية قائلا إن القضية الأهم هي "تدمير حماس والجهاد الإسلامي وأي كيان إرهابي آخر".

وذكر: "هذا هو الجزء الأهم، وهذا ما نعمل عليه".

وأفادت القناة "12" بأن تصريحاته تشير إلى انحراف كبير عن رؤية سلفه، رئيس الشاباك المنتهية ولايته رونين بار، موضحة أنها تشير إلى تحول في رؤية نتنياهو لدور الشاباك في الحرب الدائرة واستراتيجيته الدفاعية الأوسع.

وفي تعليقات إضافية نقلتها القناة "13" العبرية، قال زيني لسكان البلدات المتضررة بشدة إن من مسؤوليتهم منع وقوع هجوم آخر عبر الحدود في المستقبل.

وقال، وفقا للقناة الإخبارية: "من مسؤوليتكم، كسكان هنا، ضمان عدم تكرار مثل هذا الأمر. أنتم من يجب أن تكونوا يقظين، هذه مهمتكم".

وقيل إن هذه التعليقات أثارت غضب الحاضرين، الذين اتهموا زيني بالفشل في فهم مسؤوليات الجيش الإسرائيلي ودوره في حماية الحدود.

الأكثر قراءة اليوم

الاعلام العبري:مبعوث ترامب يُسلم مسؤول إسرائيلي رسالة صارمة من ترامب..

ترامب: قد يكون لدينا أخبار سارة قادمة مع حماس بشأن غزة

استقالة مُفاجئة للمدير التنفيذي لـ”مؤسسة غزة الانسانية” في ظل اتهامات بارتباطها بإسرائيل

إسرائيل تهدد بضم مستوطنات الضفة وغور الأردن حال الاعتراف بفلسطين من دول كبرى

القناة 12 العبرية : نتنياهو فقد ثقته برئيس الأركان إيال زامير

تسريب صوتي يكشف تحريض رئيس “الشاباك” المعيّن ضد المسلمين..

سبعون يوما على عودة الحرب على غزة .. عشرات الشهداء والجرحى ومجزرة بمركز نزوح في غزة

الأخبار الرئيسية

photo_2025-05-26_15-58-14

تضارب بشأن موافقة حماس و"إسرائيل" على مقترح ويتكوف

غزة تحت النار.. كيف حرّٰكت لجنة مقاطعة إسرائيل (BDS) الضمير العالمي؟! د. أحمد يوسف

68338adc4c59b74ce043d839

حكومة نتنياهو توجه تحذيرا لبريطانيا وفرنسا

68336deb42360414bb6e97d9

"هآرتس": قدرة "حماس" لم تتراجع ولديهم 40 ألف مقاتل وآلاف الصواريخ والقذائف

683329c44c59b74d27296cca

تقرير عبري: "إسرائيل" تتجه إلى انهيار متسارع

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية