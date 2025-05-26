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حكومة نتنياهو توجه تحذيرا لبريطانيا وفرنسا

الإثنين 26 مايو 2025 05:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
حكومة نتنياهو توجه تحذيرا لبريطانيا وفرنسا



القدس المحتلة/سما/

حذر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر من أن أي اعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية سيقابل بخطوات إسرائيلية أحادية الطرف، وفي مقدمتها فرض السيادة على الضفة الغربية.


وقال ساعر في تصريحات نقلتها صحيفة "إسرائيل هيوم" إن: "أي تحرك أحادي الجانب ضد إسرائيل سيقابله تحرك مماثل من جانبنا".

وجاءت تصريحات ساعر في محادثات مباشرة أجراها مؤخراً مع نظيريه البريطاني ديفيد لامي، والفرنسي جان نويل بروت، إلى جانب عدد من وزراء الخارجية الآخرين، وذلك على خلفية المؤتمر الدولي المرتقب الذي دعت إليه كل من فرنسا والسعودية، والمقرر عقده في نيويورك خلال الفترة من 17 إلى 20 يونيو المقبل.

ويتصدر جدول أعمال المؤتمر، الذي ينتظر أن يكون يوم 18 يونيو ذروته السياسية، مسعى يقوده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لحشد اعتراف دولي أحادي بدولة فلسطينية، في خطوة يقول إنها ستسهم في تعزيز فرص السلام.

وبحسب مصادر دبلوماسية إسرائيلية، لم تتخذ تل أبيب حتى الآن قرارا نهائيا بشأن كيفية الرد على نتائج المؤتمر، إلا أن أحد السيناريوهات المطروحة بقوة هو فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية، إلى جانب مناطق أخرى في وادي الأردن.

وفي سياق متصل، كان ساعر قد وجه في وقت سابق من هذا الشهر تحذيراً صريحا للدول الغربية، خلال لقائه مع نظيره الألماني يوهان وودبول، قائلا: "مثل هذه المبادرات مدمرة، ولن تؤدي إلا إلى مكافأة إرهاب حماس، وستقوض فرص التوصل إلى تسوية ثنائية في المستقبل، ما سيجبر إسرائيل على اتخاذ خطوات أحادية الجانب ردا على ذلك".

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