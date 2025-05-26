وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية تؤكد دعم واشنطن لنتنياهو

واشنطن/سما/

وصلت وزيرة الأمن الداخلي الإسرائيلية كريستي نويم بزيارة إلى إسرائيل، حيث استقبلها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.



وجاء في بيان لمكتب نتنياهو، يوم الأحد، أن كريستي نويم "عبرت عن الدعم الثابت لرئيس الوزراء ودولة إسرائيل".



وأضاف البيان أن الوزيرة الأمريكية "قدرت تقديرا عاليا سياسات الحكومة الإسرائيلية في ما يتعلق ببناء السياج على الحدود المصرية وإدارة الحرب في قطاع غزة".

يذكر أن وزيرة الأمن الداخلي توجهت إلى إسرائيل بعد مقتل موظفين اثنين في السفارة الإسرائيلية بواشنطن.

ومن المقرر أن تلتقي نويم بوزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر يوم الاثنين 26 مايو، ثم ستتوجه إلى بولندا.