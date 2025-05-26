مصر: كارثة غزة بلغت مستويات غير مسبوقة وحان وقت قيام دولة فلسطين

القاهرة/سما/

أشاد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بتطور المواقف الدولية تجاه الانتهاكات في غزة والضفة الغربية، مشيرًا إلى أن هذا التطور يعكس إدراكا متزايدا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني



وأكد وزير الخارجية المصري أن الكارثة الإنسانية في غزة بلغت مستويات غير مسبوقة، مع استمرار الحصار والقصف الذي أودى بحياة الآلاف ودمر البنية التحتية، مجددا التأكيد على الموقف المصري الثابت برفض أي مقترحات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مؤكدًا أن بقاء الفلسطينيين في غزة حق لا يقبل المساومة.

جاء ذلك خلال مشاركة عبد العاطي في الاجتماع الوزاري الموسع لـ"مجموعة مدريد" حول القضية الفلسطينية، الذي عُقد في العاصمة الإسبانية مدريد، لمناقشة الجهود الدولية الرامية إلى لإنهاء الحرب على قطاع غزة، والوضع الإنساني الكارثي في القطاع.

ويسعى الاجتماع الوزاري لمجموعة مدريد حول القضية الفلسطينية بحث سبل نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ومعالجة الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها سكان القطاع، إلى جانب تعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية وحشد الدعم الدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين.

كما تطرق عبد العاطي إلى الوضع المتصاعد في الضفة الغربية الذي يزداد حدة مع استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية في مُدن وقُرى الضفة، داعيًا إلى وقف الجيش الإسرائيلي لعملياته واستئناف عملية سياسية جادة لتنفيذ حل الدولتين.

وأشار إلى أهمية المؤتمر الدولي المزمع عقده في نيويورك يوم 18 يونيو القادم بمبادرة مشتركة من فرنسا والسعودية، لمناقشة تنفيذ حل الدولتين، معربًا عن أمله في أن يسفر المؤتمر عن قرارات ملموسة، أبرزها الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967، بما يتماشى مع قرارات الشرعية الدولية.

وتشهد القضية الفلسطينية تصعيدًا خطيرًا منذ أكتوبر 2023، مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي راح ضحيتها أكثر من 53 ألف شهيد فلسطيني، وأكثر من 122 ألف جريح معظمهم من الأطفال والنساء، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

كما يعاني قطاع غزة من حصار مشدد يعيق وصول المساعدات الإنسانية، مما فاقم الأزمة الإنسانية وأدى إلى تفشي المجاعة ونقص الأدوية والخدمات الطبية، وفي الضفة الغربية تتصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية، مع اقتحامات متكررة للمدن والمخيمات، أسفرت عن استشهاد واعتقال المئات.