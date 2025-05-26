قائد عسكري إيراني: سيتم تدمير مصدر وأصل التهديد بالكامل في جزء من الوقت

طهران/سما/

حذر قائد القوات البرية للجيش الإيراني العميد كيومرث حيدري من أنهم "يراقبون التهديدات بأعين مفتوحة وأن أيديهم على الزناد "، مؤكدا أن "آذانهم مصغية" لأوامر المرشد الأعلى علي خامنئي.



ونقلت وكالة "مهر" عن العميد كيومرث حيدري تصريحه: "يدنا على الزناد للرد على أي تهديد، ويجب أن ترتاح أمتنا النبيلة في سلام تام وراحة بال، وليعلموا أنه إذا تم تنفيذ أي تهديد، فسيتم تدمير مصدر وأصل التهديد بالكامل في بعض الوقت".

وأكد القائد العسكري الإيراني أن "جميع القوات المسلحة والجيش، وخاصة القوات البرية للجيش، تراقب التهديدات بأعين مفتوحة، وأيدينا على الزناد حقا، وآذاننا مصغية لأوامر قائد الثورة الإسلامية".

وشدد العميد حيدري على أنه "يجب على شعبنا النبيل أن يؤمن بأن قواتنا المسلحة ستكون قادرة على الرد على أي تهديد وأي مصدر تهديد، وعلى أي مستوى وأي نطاق".

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة توترا كبيرا بين طهران وتل أبيب، حيث كشف تقرير نشرته "سي إن إن" عن حصول الولايات المتحدة على معلومات استخباراتية جديدة تشير إلى أن إسرائيل تستعد لضرب منشآت نووية إيرانية.

في حين حذر المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني علي محمد نائيني من أن إسرائيل إذا تجرأت وارتكبت حماقة واعتداء، فستتلقى بالتأكيد ردا مدمرا وحاسما.

كما أكد رئيس هيئة الأركان الإيرانية اللواء محمد باقري أن جيش بلاده "سيرد بقوة واقتدار على أي اعتداء يمس إيران".