  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

قائد عسكري إيراني: سيتم تدمير مصدر وأصل التهديد بالكامل في جزء من الوقت

الإثنين 26 مايو 2025 05:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
قائد عسكري إيراني: سيتم تدمير مصدر وأصل التهديد بالكامل في جزء من الوقت



طهران/سما/

حذر قائد القوات البرية للجيش الإيراني العميد كيومرث حيدري من أنهم "يراقبون التهديدات بأعين مفتوحة وأن أيديهم على الزناد "، مؤكدا أن "آذانهم مصغية" لأوامر المرشد الأعلى علي خامنئي.


ونقلت وكالة "مهر" عن العميد كيومرث حيدري تصريحه: "يدنا على الزناد للرد على أي تهديد، ويجب أن ترتاح أمتنا النبيلة في سلام تام وراحة بال، وليعلموا أنه إذا تم تنفيذ أي تهديد، فسيتم تدمير مصدر وأصل التهديد بالكامل في بعض الوقت".

وأكد القائد العسكري الإيراني أن "جميع القوات المسلحة والجيش، وخاصة القوات البرية للجيش، تراقب التهديدات بأعين مفتوحة، وأيدينا على الزناد حقا، وآذاننا مصغية لأوامر قائد الثورة الإسلامية".

وشدد العميد حيدري على أنه "يجب على شعبنا النبيل أن يؤمن بأن قواتنا المسلحة ستكون قادرة على الرد على أي تهديد وأي مصدر تهديد، وعلى أي مستوى وأي نطاق".

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة توترا كبيرا بين طهران وتل أبيب، حيث كشف تقرير نشرته "سي إن إن" عن حصول الولايات المتحدة على معلومات استخباراتية جديدة تشير إلى أن إسرائيل تستعد لضرب منشآت نووية إيرانية.

في حين حذر المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني علي محمد نائيني من أن إسرائيل إذا تجرأت وارتكبت حماقة واعتداء، فستتلقى بالتأكيد ردا مدمرا وحاسما.

كما أكد رئيس هيئة الأركان الإيرانية اللواء محمد باقري أن جيش بلاده "سيرد بقوة واقتدار على أي اعتداء يمس إيران".

الأكثر قراءة اليوم

الاعلام العبري:مبعوث ترامب يُسلم مسؤول إسرائيلي رسالة صارمة من ترامب..

ترامب: قد يكون لدينا أخبار سارة قادمة مع حماس بشأن غزة

استقالة مُفاجئة للمدير التنفيذي لـ”مؤسسة غزة الانسانية” في ظل اتهامات بارتباطها بإسرائيل

إسرائيل تهدد بضم مستوطنات الضفة وغور الأردن حال الاعتراف بفلسطين من دول كبرى

القناة 12 العبرية : نتنياهو فقد ثقته برئيس الأركان إيال زامير

تسريب صوتي يكشف تحريض رئيس “الشاباك” المعيّن ضد المسلمين..

سبعون يوما على عودة الحرب على غزة .. عشرات الشهداء والجرحى ومجزرة بمركز نزوح في غزة

الأخبار الرئيسية

photo_2025-05-26_15-58-14

تضارب بشأن موافقة حماس و"إسرائيل" على مقترح ويتكوف

غزة تحت النار.. كيف حرّٰكت لجنة مقاطعة إسرائيل (BDS) الضمير العالمي؟! د. أحمد يوسف

68338adc4c59b74ce043d839

حكومة نتنياهو توجه تحذيرا لبريطانيا وفرنسا

68336deb42360414bb6e97d9

"هآرتس": قدرة "حماس" لم تتراجع ولديهم 40 ألف مقاتل وآلاف الصواريخ والقذائف

683329c44c59b74d27296cca

تقرير عبري: "إسرائيل" تتجه إلى انهيار متسارع

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية