تفاصيل حادثة "خطيرة" بين جنود إسرائيليين شمال قطاع غزة

القدس المحتلة/سما/

كشف الإعلام العبري عن حادثة وُصفت بالـ"الخطيرة"، وقعت ليلة أمس السبت داخل صفوف الجيش الإسرائيلي في شمال قطاع غزة.





وأشارت قناة "I24NEWS" العبرية إلى أن شجارا نشب بين مقاتلين من الكتيبة 931 التابعة للواء ناحال، وخلال الاشتباك، اعتدى أحد الجنود على زميله مستخدما غلاية حديدية، ما أسفر عن إصابته بجروح بالغة في الرأس.

وعلى الفور، تم نقل الجندي المصاب إلى مستشفى بيلينسون بواسطة طائرة مروحية لتلقي العلاج اللازم.

من جهته، فتح جهاز الشرطة العسكرية تحقيقا في ملابسات الحادث، على أن تُحال نتائجه لاحقا إلى النيابة العسكرية للمراجعة واتخاذ الإجراءات المناسبة.

وقال الجيش الإسرائيلي عبر بيان: "أُصيب أحد مقاتلي الكتيبة 931، لواء ناحال، بجروح خطيرة الليلة الماضية شمال قطاع غزة. وقد تم إجلاؤه إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي، وتم إبلاغ عائلته بالحالة".