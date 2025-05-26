  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حصيلة العملية الإسرائيلية في جنين.. 40 شهيدا و22 ألف نازح و600 منزل مدمر

الإثنين 26 مايو 2025 05:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
حصيلة العملية الإسرائيلية في جنين.. 40 شهيدا و22 ألف نازح و600 منزل مدمر



جنين/سما/

دخلت العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية يومها الـ126، وسط أعمال التجريف والتدمير والتهجير المتواصلة.


وقال رئيس بلدية جنين محمد جرار، إن نحو 22 ألف مواطن غادروا منازلهم في المخيم ومحيطه منذ بداية العمليات، ما يمثل حوالي 25% من سكان المدينة، وهو ما تسبب في ضغوط كبيرة على البلدية من النواحي الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية.

ووفق تقديرات البلدية، بلغ حجم الأضرار المادية الناتجة عن هذه العمليات نحو 300 مليون دولار، مع تدمير كامل لحوالي 600 منزل، وتضرر آلاف المنازل الأخرى بشكل جزئي، إلى جانب فقدان حوالي 4000 عامل لأعمالهم.

وأشار جرار إلى أن البلدية بدأت تنفيذ أعمال صيانة وإصلاح في عدد من المناطق، شملت إعادة تعبيد مداخل المدينة، وصيانة شارعي الناصرة والبيادر، بالإضافة إلى تأهيل شبكتي المياه والصرف الصحي في الحي الشرقي، بتكلفة تقدر بـ17 مليون شيقل، إلى جانب إعادة تأهيل شارع خلف مستشفى ابن سينا وسط المدينة.

وبحسب نادي الأسير، تم اعتقال نحو 1000 مواطن من جنين وطولكرم خلال الأشهر الأربعة الماضية، بينهم من أفرج عنهم لاحقا.

ميدانيا، اعتقلت القوات الإسرائيلية أمس 4 شبان من بلدة قباطية بعد مداهمة منازلهم، كما اقتحمت آليات عسكرية بلدة برقين غرب جنين، وداهمت محطة محروقات فيها، بالإضافة إلى اعتقال شاب قرب مستشفى جنين الحكومي.

وتشهد قرى محافظة جنين اقتحامات وتحركات عسكرية شبه يومية، مع استمرار انتشار الآليات والدوريات، وإطلاق نار متكرر في مناطق عدة.

ووفق مصادر طبية، أسفرت هذه العمليات حتى الآن عن 40 شهيد، وأكثر من 200 إصابة.

الأكثر قراءة اليوم

الاعلام العبري:مبعوث ترامب يُسلم مسؤول إسرائيلي رسالة صارمة من ترامب..

ترامب: قد يكون لدينا أخبار سارة قادمة مع حماس بشأن غزة

استقالة مُفاجئة للمدير التنفيذي لـ”مؤسسة غزة الانسانية” في ظل اتهامات بارتباطها بإسرائيل

إسرائيل تهدد بضم مستوطنات الضفة وغور الأردن حال الاعتراف بفلسطين من دول كبرى

القناة 12 العبرية : نتنياهو فقد ثقته برئيس الأركان إيال زامير

تسريب صوتي يكشف تحريض رئيس “الشاباك” المعيّن ضد المسلمين..

سبعون يوما على عودة الحرب على غزة .. عشرات الشهداء والجرحى ومجزرة بمركز نزوح في غزة

الأخبار الرئيسية

photo_2025-05-26_15-58-14

تضارب بشأن موافقة حماس و"إسرائيل" على مقترح ويتكوف

غزة تحت النار.. كيف حرّٰكت لجنة مقاطعة إسرائيل (BDS) الضمير العالمي؟! د. أحمد يوسف

68338adc4c59b74ce043d839

حكومة نتنياهو توجه تحذيرا لبريطانيا وفرنسا

68336deb42360414bb6e97d9

"هآرتس": قدرة "حماس" لم تتراجع ولديهم 40 ألف مقاتل وآلاف الصواريخ والقذائف

683329c44c59b74d27296cca

تقرير عبري: "إسرائيل" تتجه إلى انهيار متسارع

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية