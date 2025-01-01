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وزيرة أميركية: ترامب أوفدني لإجراء محادثة صريحة مع نتنياهو بشأن إيران

الإثنين 26 مايو 2025 05:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة أميركية: ترامب أوفدني لإجراء محادثة صريحة مع نتنياهو بشأن إيران



القدس المحتلة/سما/

قالت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم، اليوم الاثنين، إنها أجرت محادثة "صريحة" مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن المفاوضات مع إيران.

وأردفت تقول خلال مقابلة مع برنامج "فوكس آند فريندز" على قناة "فوكس نيوز": "أرسلني الرئيس (الأميركي دونالد) ترامب إلى هنا خصيصاً لإجراء محادثة مع رئيس الوزراء عن كيفية سير هذه المفاوضات، ومدى أهمية أن نبقى متحدين ونترك هذه العملية تسير على ما يرام". وأضافت "كانت محادثة صريحة للغاية".

يأتي هذا بينما اختتم الوفدان الإيراني والأميركي الجولة الخامسة من المحادثات في روما، الأسبوع الماضي، وهناك مؤشرات على تحقيق بعض التقدم المحدود.

وكان نتنياهو قد استقبل نويم أمس في القدس. وأفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان مقتضب، مساء أمس، أن السفير الأميركي مايك هاكابي رافق نويم في اجتماعها مع نتنياهو.


وأضاف البيان أن نويم أعربت خلال الاجتماع عن "دعمها الثابت لرئيس الوزراء ودولة إسرائيل"، وعن تقديرها "لإدارته للحرب" في غزة.

من جهته، أشاد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر اليوم بما وصفه بأنه "التزام كبير" لترامب تجاه إسرائيل، وذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده إلى جانب نويم.

وقال ساعر "يظهر الرئيس ترامب وإدارته التزاماً كبيراً" تجاه إسرائيل، مضيفاً: أعتقد أن زيارتك تمثل جزءاً من هذا الالتزام". وأضاف ساعر "ليس لإسرائيل صديق وحليف أعظم من الولايات المتحدة، نشكركم على دعمكم".

تأتي زيارة نويم في الوقت الذي تكثف فيه إسرائيل حملتها العسكرية على قطاع غزة، والتي تقول إن هدفها القضاء على حماس، والإفراج عن الأسرى المحتجزين لديها.

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