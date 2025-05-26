مسؤول إسرائيلي يكشف النسبة التي قد يتم احتلالها من غزة خلال شهرين

القدس المحتلة/سما/

قال مسؤول عسكري إسرائيلي لشبكة CNN الأمريكية إن إسرائيل تخطط لاحتلال 75% من قطاع غزة خلال شهرين كجزء من هجومها الجديد.



وإذا تم تنفيذ هذه الخطط، فإنها ستجبر أكثر من مليوني فلسطيني على التواجد في ربع القطاع الساحلي، المحاط من جميع الجوانب تقريبا بالقوات الإسرائيلية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في وقت سابق من الشهر الجاري، إن جميع سكان قطاع غزة سيتم تهجيرهم إلى جنوب القطاع.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أن لديه الآن خمسة فرق تعمل في غزة، ويبلغ إجمالي عدد جنوده عشرات الآلاف.

وفي زيارة للجنود في خان يونس، الأحد، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير: "أنتم تقاتلون على الجبهة المركزية لدولة إسرائيل. إنها حربٌ طويلةٌ ومتعددةُ الجبهات".

وقال المكتب الإعلامي الحكومي لـ"حماس"، اليوم الاثنين، إن إسرائيل تسيطر بالفعل "بشكل فعال" على 77% من غزة من خلال "قوة نيران كثيفة تمنع المدنيين الفلسطينيين من الوصول إلى منازلهم ومناطقهم وأراضيهم وممتلكاتهم، أو من خلال سياسات الإخلاء القسري القمعية".