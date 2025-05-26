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"القسام" تعلن استهداف دبابتين وقوة إسرائيلية في بيت لاهيا

الإثنين 26 مايو 2025 04:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
"القسام" تعلن استهداف دبابتين وقوة إسرائيلية في بيت لاهيا



غزة/سما/

أعلنت "كتائب القسام" استهداف دبابتين تابعتين للجيش الإسرائيلي في منطقة أصلان ببيت لاهيا شمال قطاع غزة، واشتعال النيران في إحداهما.


وأوضحت الكتائب في بيان لها أن "المجاهدين" استخدموا قذائف "الياسين 105" في الهجوم، مشيرة إلى أن العملية تمت يوم 24 مايو الجاري.

وأكد البيان أن القوات الإسرائيلية كانت تعود من خطوط القتال عند تنفيذ الاستهداف.

وفي بيان منفصل، قالت "القسام": "بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مجاهدونا استهداف قوة صهيوينة تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفة مضادة للأفراد بمنطقة القرعة الخامسة ببيت لاهيا شمال القطاع بتاريخ 24 مايو الجاري".

يأتي ذلك بعد يوم من إعلان الكتائب عن عملية مركبة استهدفت قوة إسرائيلية، حيث تم تفجير منزل ومدخل نفق، ثم الاشتباك مع الجنود، ما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية بين قتيل وجريح.

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