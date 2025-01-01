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نيويورك: اعتقال مواطن أمريكي حاول إحراق سفارة بلاده في تل أبيب

الإثنين 26 مايو 2025 04:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
نيويورك: اعتقال مواطن أمريكي حاول إحراق سفارة بلاده في تل أبيب



نيويورك/سما/

اعتقلت السلطات الأمريكية مواطنًا يحمل الجنسيتين الأمريكية والألمانية بعد اتهامه بمحاولة تنفيذ هجوم بزجاجات حارقة على السفارة الأمريكية في تل أبيب، وفق ما أعلنته وزارة العدل الأمريكية يوم الأحد.

وذكرت الوزارة أن المشتبه به، جوزيف نويماير (28 عامًا)، أُلقي القبض عليه في مطار جون إف. كينيدي الدولي في نيويورك عقب ترحيله من إسرائيل، حيث كان قد اعتُقل هناك على خلفية الحادث.

وبحسب الوثائق القضائية، وصل نويماير، وهو من ولاية كولورادو، إلى إسرائيل في أبريل/ نيسان الماضي، وتوجّه في 19 مايو/ أيار إلى مبنى السفارة الأمريكية في تل أبيب حاملًا حقيبة ظهر داكنة اللون. وأفاد شهود عيان بأنه بصق على أحد الحراس ووجه إليه شتائم قبل أن يحاول الحارس توقيفه، لكنه فرّ من المكان تاركًا حقيبته خلفه.

وعثرت السلطات الإسرائيلية في الحقيبة على ثلاث زجاجات مولوتوف بدائية الصنع تحتوي على سائل قابل للاشتعال، ما دفع إلى تعقبه واعتقاله في فندق يقع على بُعد خمس كتل سكنية من مقرّ السفارة.

وكشفت التحقيقات أن نويماير نشر منشورًا على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق من يوم الحادث قال فيه: “انضموا إليّ في إحراق السفارة في تل أبيب. الموت لأمريكا، الموت للأمريكيين، وليذهب الغرب إلى الجحيم”. كما رُصدت منشورات أخرى منسوبة إليه تتضمن تهديدات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورجل الأعمال إيلون ماسك.

وفي تعليقها على الحادث، قالت النائب العام بام بوندي إن “المتهم كان يخطط لهجوم مدمر ضد منشأة دبلوماسية أمريكية، وهدد حياة مواطنين أمريكيين ورئيس سابق للولايات المتحدة”، مشددة على أن “وزارة العدل لن تتسامح مع مثل هذا النوع من العنف، وستسعى إلى إنزال أقصى العقوبات القانونية بحقه.، وفقاً لصحيفة “ذا هيل”.

بدوره، أدان مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كاش باتيل، الواقعة، مؤكدًا أن “هذا السلوك العنيف والبغيض لن يُغض الطرف عنه، سواء داخل الولايات المتحدة أو خارجها”، وأن المتهم “سيُقدَّم إلى العدالة بالتعاون مع شركاء المكتب.”

من جهته، قال المدّعي العام للمنطقة الشرقية من نيويورك، جوزيف نوسيلا، إن نويماير “سعى لنشر الفوضى والدمار في منشأة دبلوماسية أمريكية حساسة”، مضيفًا أن “اعتقاله وملاحقته قضائيًا يبعثان برسالة واضحة بأننا لن نتساهل مع العنف الموجه ضد مصالح الولايات المتحدة في الداخل أو الخارج.”

ويواجه المتهم عقوبة بالسجن تتراوح بين خمس وعشرين سنة، إضافة إلى غرامة مالية قد تصل إلى 250 ألف دولار، في حال إدانته بالتهم المنسوبة إليه.

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