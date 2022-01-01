تحذير أكاديمي إسرائيلي من شرخ مع الاتحاد الأوروبي: ضرر جسيم يهدد العلوم والتعاون العلمي

القدس المحتلة/سما/

حذر المجمع القومي الإسرائيلي للعلوم والآداب من شرخ مع الاتحاد الأوروبي، والذي من شأنه أن يعرض العلوم الإسرائيلية لخطر حقيقي، وذلك في أعقاب إعلان الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي قراره بمراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل مع استمرار حربها المدمرة على قطاع غزة، وذلك استنادا إلى موافقة غالبية الدول الأعضاء.

ووفقا لـ"هآرتس"، فإن إسرائيل تمتلك رقما قياسيا من حيث نسبة المنح التي يحصل عليها علماؤها في إطار البحث والتطوير، وبحسب معطيات نشرتها هيئة الابتكار فقد حصل باحثون وشركات إسرائيلية على أكثر من مليار يورو على هيئة منح بحثية وابتكارية من برامج (Horizon) في السنوات الأخيرة.

وذكر المجمع القومي للعلوم والآداب، أن "إنجازات إسرائيل في البرنامج الأوروبي، وخصوصا في المنح المرموقة التي يقدمها مجلس البحوث الأوروبي، جديرة بالملاحظة مقارنة بحجم المجتمع العلمي الإسرائيلي".

ويستدل من تقرير متعلق بالعلوم الإسرائيلية، فإنه لغاية العام 2022 أكثر من 60% من المضامين التي أجراها باحثون إسرائيليون بالتعاون مع باحثين من خارج البلاد كانوا مع أولئك من الدول الأوروبية.

ويتراوح متوسط قيمة منحة (Horizon) للعلماء ما بين مليون ونصف حتى مليونين ونصف يورو، وتطرق مسؤول كبير في الأكاديميا للعلوم بالقول "إنها منح ضخمة، وهو أمر غير شائع على المستوى المحلي. من المستحيل تصور المجال الأكاديمي الإسرائيلي من دون هذا البرنامج".

ولفت إلى أنه "لا بديل عن المنح الضخمة التي يقدمها (البرنامج) ومستوى تنافسيته، فهو يمول أنجح العلوم في العالم، وإذا خرجت إسرائيل منه، فإن العلوم الإسرائيلية لن تتمكن من التقدم وستكون في خطر حقيقي".

ويشير المجمع القومي للعلوم والآداب إلى أن المخاوف من الأضرار بقناة الدعم الأوروبية تتزايد بسبب التطورات المقلقة من جانب الولايات المتحدة، في ما يخص تقليص إدارة ترامب لميزانيات البحث الفيدرالية، وتقليص التعاون مع الباحثين الأجانب، وتجميد المنح الثنائية، والتي بدأت تؤثر سلبا على تمويل الأبحاث الإسرائيلية.