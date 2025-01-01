"لوفتهانزا" الالمانية تمدد تعليق رحلاتها إلى إسرائيل حتى 15 يونيو

القدس المحتلة / سما/

مدّدت مجموعة لوفتهانزا الألمانية اليوم الاثنين تعليق رحلاتها إلى (مطار بن غوريون) في إسرائيل حتى منتصف يونيو/حزيران المقبل.



وأعلنت المجموعة -في بيان- أنها قررت بعد تقييم الوضع تمديد تعليق الرحلات من تل أبيب وإليها حتى 15 يونيو/حزيران، بدلًا من الموعد السابق في 8 من الشهر نفسه، بحسب موقعها الإلكتروني.

يأتي ذلك ضمن توقف الملاحة الجوية من وإلى إسرائيل منذ أكثر من أسبوعين، جراء المخاطر الناجمة عن الهجمات الصاروخية التي تشنها جماعة الحوثي وتستهدف في معظمها مطار بن غوريون قرب تل أبيب.