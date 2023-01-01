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ارتفاع حصيلة مجزرة الاحتلال في مدرسة تؤوي نازحين بمدينة غزة إلى 36 شهيدا

الإثنين 26 مايو 2025 12:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع حصيلة مجزرة الاحتلال في مدرسة تؤوي نازحين بمدينة غزة إلى 36 شهيدا



القدس المحتلة / سما/

ارتفعت حصيلة مجزرة الاحتلال في مدرسة تؤوي نازحين في حي الدرج من مدينة غزة، إلى 36 شهيدا، بينهم أطفال ونساء، وأغلبهم باتوا جثثا متفحمة.

وقد ارتكبت قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين، مجزرة مروعة بحق النازحين في مدرسة فهمي الجرجاوي بحي الدرج، ما أدى إلى تزايد عدد الشهداء، إضافة إلى عشرات الإصابات نتيجة الحرائق التي اشتعلت في الخيام.

وأظهرت مقاطع مصورة متداولة للحرائق المشتعلة في خيام المدرسة عددا كبيرا من الأطفال بين شهداء وجرحى.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة أسفر عن استشهاد 53,939 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 122,797 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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