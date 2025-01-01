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القناة 12 العبرية : إسرائيل ترفض مقترح التهدئة الجديد

الإثنين 26 مايو 2025 12:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
القناة 12 العبرية : إسرائيل ترفض مقترح التهدئة الجديد



القدس المحتلة / سما/

تواصل دولة الاحتلال رفض أي مقترح جديد لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. فقد رفضت تل أبيب اليوم مقترحا يتضمن هدنة 60 يوما وإطلاق سراح عشرة اسرى اسرائيليين أحياء .

وأكد مسؤول إسرائيلي للقناة 12 الإسرائيلية ان مشروع القرار الذي وصل إلى إسرائيل الليلة هو مشروع لا يمكن لأي حكومة إسرائيلية أن تقبله.
وبحسب زعمه فإن المقترح لا يشير إلى وجود رغبة حقيقية من جانب حماس في سد الفجوات.

وبحسب المسؤول نفسه فإن حماس لا تزال ترفض ذلك، فيما تتمسك إسرائيل بخطة فيتكوف وتطالب بإنهاء الحرب عند إطلاق سراح جميع الرهائن وإلقاء حماس لسلاحها.

وتقول إسرائيل إن الخطة الوحيدة المطروحة على الطاولة هي تلك التي اقترحتها الولايات المتحدة قبل أسبوع.

وبحسب الخطة المقترحة على إسرائيل، تلتزم حماس في البداية بإطلاق سراح 10 أسرى، 5 منهم في اليوم الأول من الاتفاق، و5 في اليوم الأخير من وقف إطلاق النار.

وفي إسرائيل يقولون إن المقترح الجديد الذي طرحه رجل الأعمال بشارة بحبح يحتوي على شروط غير مقبولة.

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