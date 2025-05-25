الكشف عن تفاصيل “ورقة جديدة” وضعت على طاولة المفاوضات لوقف حرب غزة.. “حماس” وسط تفاؤل أميركي

القدس المحتلة / سما/

كشف قيادي فلسطيني أن حماس والجانب الإسرائيلي يطلعان على ورقة قدمها الوسيط الفلسطيني الأميركي بشارة بحبح بالتعاون وبموافقة المسؤول الأميركي ستيف ويتكوف، مرجحاً أن يكون الرد الأميركي المنتظر اليوم إيجابياً.

وأوضح القيادي الفلسطيني أن الورقة عرضت وقفاً لإطلاق النار لمدة 60 يوماً مع الإفراج عن 10 أسرى إسرائيليين أحياء وعلى دفعتين، فيما عرضت حماس وقفاً لإطلاق النار لمدة 70 يوماً مع الإفراج عن 10 أسرى، 5 منهم أحياء و5 أموات.

ولفت إلى أن حماس عرضت تسليم الأسرى الأحياء وجثث الأموات على دفعتين؛ الأولى في اليوم الأول للاتفاق، والأخرى في اليوم السابع مع دخول ألف شاحنة مساعدات يومياً.

وأكد أن إسرائيل أبدت موافقة مبدئية على صيغة عدد الأسرى وتوزيعهم الزمني، وتنتظر قناة الوساطة بقيادة بحبح وويتكوف ردود الأطراف النهائية على المقترح.

وتتضمن الورقة، وفقاً للقيادي، تأكيداً أن فترة المفاوضات ستكون مع وقف تام لإطلاق النار بضمانة واضحة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

كذلك، تضمنت الورقة المقترحة إجراء مفاوضات على إنهاء الحرب، وذلك خلال فترة وقف إطلاق النار، وتعهداً من حماس والفصائل بعدم تشكيل أي تهديد لأمن “إسرائيل”.

وأضاف: “خلال فترة وقف إطلاق النار، يتم نقاش محورين رئيسيين في المفاوضات، هما عدم إقدام حماس على أي هجوم ضد إسرائيل، إضافة إلى منع أي محاولات استخدام أو تطوير أو تهريب أي أسلحة، أما المحور الثاني في النقاش يتعلق باليوم التالي الذي يتضمن إنشاء حكومة تكنوقراط وإعمار غزة وإيجاد حل دائم للصراع.

ووفقاً للمصدر، تلتزم الولايات المتحدة الأميركية بعد الهدنة بضمان استمرار وقف إطلاق النار ما دام تفاوض الأطراف مستمراً بحسن نية..

وأكد القيادي أن آخر جولة مباحثات انتهت قبل فجر هذا اليوم، والإيجابية تغلب على السلبية.

وأوضح أن حماس كانت قد عرضت وقفاً لإطلاق النار لمدة 90 يوماً، لكن الجانب الأميركي وافق على 70 يوماً بعدما كان يقترح 60 يوماً.

وتابع: “قد تطرأ تعديلات جديدة، والجميع في انتظار رد الجانب الإسرائيلي الآن”.

وكانت “قناة 12” الإسرائيلية قد أفادت بأنّ بعثة إسرائيلية ستغادر إلى القاهرة اليوم، وسط تقارير من العاصمة المصرية تشير إلى “وجود تطورات إيجابية في المفاوضات” بشأن غزة.

ونقلت القناة أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب “سيعلن عن وقف لإطلاق النار في غزة وصفقة لإطلاق سراح الأسرى الأحياء في القطاع خلال أيام”.