مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى في ذكرى احتلال القدس

القدس المحتلة / سما/

شهد المسجد الأقصى المبارك، منذ ساعات صباح اليوم، اقتحامات واسعة وانتهاكات متعددة من قبل مجموعات المستوطنين، احتفالًا وإحياءً لما يُعرف بـ"توحيد القدس"، وهي "ذكرى احتلال الشق الشرقي من المدينة وفق التقويم العبري".

ونفّذ المئات من المستوطنين اقتحاماتهم للمسجد على شكل مجموعات كبيرة ومتتالية، عبر باب المغاربة، الذي تسيطر سلطات الاحتلال على مفاتيحه منذ احتلال القدس.

وأعلنت شرطة الاحتلال أنها ستسمح بدخول مجموعة من المستوطنين كل عشر دقائق، وستُتيح وجود ست مجموعات داخل الأقصى في الوقت ذاته.

وقالت الشرطة إنها "ستعمل على تأمين دخول المستوطنين إلى المسجد الأقصى، وتتوقّع مشاركة أعداد كبيرة".

وخلال الاقتحامات، أدّى المستوطنون صلوات جماعية وعلنية داخل المسجد، كما قاموا بالرقص والغناء بأصوات مرتفعة.

ورفعت مستوطِنة العلم الإسرائيلي داخل ساحات الأقصى.

وكانت جماعات "الهيكل" المتطرفة قد دعت خلال الأيام الماضية إلى تنفيذ اقتحامات واسعة اليوم، ورفع العلم الإسرائيلي داخل المسجد، وأداء الطقوس التلمودية بما في ذلك الانبطاح على الأرض، كما أعلنت أنها ستوزّع أعلامًا عند باب المغاربة.

وفي هذه الأثناء، تجمّع المئات من المستوطنين عند باب المغاربة في انتظار دورهم لاقتحام المسجد، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال على كافة أبوابه.

وقد منعت قوات الاحتلال دخول المصلين إلى الأقصى، وطالبتهم بالعودة بعد الساعة الثالثة والنصف عصرًا، أي بعد انتهاء فترة الاقتحامات الثانية، وهو ما اعتبره المصلون ترجمة فعلية لسياسة التقسيم الزماني للمسجد.

وقال أحد المصلين: "يُمنع أصحاب الأقصى من دخوله، في حين يُسمح للمستوطنين باقتحامه وأداء صلواتهم فيه".

وفي سياق متصل، تنطلق عصر اليوم مسيرة "رقصة الأعلام"، إحياءً لذكرى احتلال الشق الشرقي من القدس، من غربي المدينة باتجاه ساحة البراق، مرورًا بشوارع القدس والبلدة القديمة، وسط إغلاق شوارع في المدينة واجبار المحلات التجارية على إغلاق محلاتهم كما يعرقل خروج ودخول السكان في البلدة القديمة ومحيطها من وإلى منازلهم

كما ينفذ المستوطنون كل عام اعتداءات عديدة على المقدسيين وممتلكاتهم في هذا اليوم.