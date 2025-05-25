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نعيم قاسم: الحرب مع إسرائيل لم تنته لأنها لم تلتزم بوقف النار

الإثنين 26 مايو 2025 09:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نعيم قاسم: الحرب مع إسرائيل لم تنته لأنها لم تلتزم بوقف النار



بيروت /سما/

قال الأمين العام لـ«حزب الله» اللبناني نعيم قاسم، اليوم الأحد، إن الحرب مع إسرائيل لم تنته بعد لأنها لم تلتزم بترتيبات وقف إطلاق النار، مؤكداً أن على إسرائيل الانسحاب أولاً من الأراضي اللبنانية قبل طلب أي شيء من حزبه.

واحتفظت إسرائيل بقوات في خمسة مواقع على الأقل في جنوب لبنان بعد انتهاء المهلة المحددة لانسحابها بالكامل بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بعد أن تبادلت إطلاق القذائف الصاروخية مع «حزب الله» على مدار أكثر من عام، كما تواصل شن غارات جوية على مناطق في جنوب وشرق البلاد.

وقال قاسم: «لا تطلبوا منا شيئاً بعد الآن، فلتنسحب إسرائيل وتوقف عدوانها وتفرج عن الأسرى، وبعد ذلك لكل حادث حديث»، محملاً الولايات المتحدة المسؤولية لأنها «هي التي ترعى العدوان الإسرائيلي كما رعته في غزة». وأكد قاسم أن بياناً أصدره قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل «عبر عن وطنيته ووطنية الجيش، وسنبقى متمسكين بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة».

وتولى قاسم منصبه العام الماضي بعد مقتل الأمين العام السابق لـ«حزب الله» حسن نصر الله في قصف إسرائيلي مكثف استهدف الضاحية الجنوبية في بيروت سبتمبر (أيلول) الماضي.

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